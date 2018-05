Veoautokrossi sarjale antakse pühapäeval avastart

Pühapäeval, 6. mail saab Võrumaal sõidetava Varstu etapiga avalöögi veoautokrossi sari ja võistlustulle astub ka ainus Läänemaa mees Markus Häidberg veobagil.

Veoautokross on unikaalne tehnikaspordiala, mida harrastatakse vaid Eestis, meie naabrite juures Lätis ja Venemaal. Tegelikult on unikaalsed nii võistlusmasinad, kui ka võistlejad, mehhaanikud ja fännid.

Et võisteldakse vene tehnikal, mis oma vastupidavuselt pole just maailma tipp, saavad tihti oma meisterlikkust demonstreerida ka mehhaanikud, kes kahe võistlusvooru vahel on võimelised nii tagasilla ära remontima kui mootori vahetama. Pealegi on käibel selline ütlus, et muidu on kõik (võistlejad) mõistlikud mehed, aga kui kiivri pähe panevad ja stardilipp langeb, ei tunne vend enam venda ja mõistus on kui peoga pühitud. Eks siis peab ka tehnika järeleandmisi tegema.

Selle aasta Eesti MV esimene etapp sõidetakse juba 6. mail Matsi rajal Võrumaal. Võisteldakse kolmes klassis, veoautod Gaz 51/52, Gaz 53 ja veobagid, mida rahva hulgas krokodillideks, kutsutakse. Kui täpne olla, siis on sarja nimi sel aastal on: 2018 a. Liqui Moly Eesti Meistrivõistlused autokrossis.

See on üks oluline ja ajalooline muutus sarjas. Kuigi eelmisel aastal täitus juba 50 aastat esimeste ametlike veoautokrossi Eesti MV toimumisest (esimene etapp sõideti 1967.aasta 18.juunil Holstre-Nõmme rajal Viljandimaal), siis kogu selle aja jooksul veoautokrossi sarjal nimisponsorit olnud ei ole. Uuest suurtoetajast loodetakse veoautokrossi populariseerimisel palju.

Käesoleva aasta võistlussari koosneb kuuest etapist, millest viis läheb ka Balti meistrivõistluste arvestusse:

Varstu 6.05 EMV ja BMV Tapa 26.05 EMV ja BMV Piiroja 16.06 EMV ja BMV Tapa 21.07 EMV ja BMV Smiltene (Läti) 26.08 EMV ja BMV Varstu 29.09 EMV

Enne hooaja algust on raske ennustada osavõtjate arvu, kuid kuluaarides on kuulda, et see saab olema suurem kui eelmisel aastal, mil läbi hooaja käis stardis 45 meest. Kindlasti ei asu stardijoonele enam kunagi sellisel hulgal võistlejaid kui 1970. aastatel, aga ala populaarsus on tõusuteel. Mitmed uued mehed on rajale tulemas. Ehitatakse päris uusi võistlusmasinad ja mõne vanema võistleja sõiduriist on leidnud uue ja noorema roolija.

Kindlasti on rajal ainus Läänemaa mees Markus Häidberg, kes veobagil võistleb ja vaatamata oma noorusele eelmisel hooajal, etappidel valusalt esikolmiku kandadele astus.

On ka selline ütlus, et kellel võistluspäeval midagi teha pole, tuleb kohale. Kellel peaks midagi teha olema, jätab tegemata ja tuleb samuti kohale. Atraktiivne võistlus ja tore seltskond on seda väärt.

Juba teist aastat tegeleme veoautokrossi ja tema ajalugu kajastava materjali kogumisega. Kes midagi omab ja on nõus seda kõigiga jagama, võtke ühendust FB konto „Veoautokrossi Ajalugu“ (Foto 11) haldajatega: https://www.facebook.com/veoautokrossiajalugu

Kalle Allik

FB konto „Veoautokrossi Ajalugu“ haldaja