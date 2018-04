Turovski: ettevõtte kasum ei saa tulla loomade heaolu arvel

Dirhami kavandatav merekeskus nõuab seni räägitust vähemalt suurusjärgu võrra suuremat investeeringut – vastasel korral pole tulemuseks haridusasutus, vaid loomade piinamine, hoiatab zooloog Aleksei Turovski Postimehes.

Turovski kirjutab, et mere- ja mageveeakvaariumid, kus tingimused tagatakse adekvaatselt, on olemas, kuid tõsiselt võetavad asutused kõikjal maailmas võitlevad hulga erialaste ja majanduslike probleemidega.

Dirhami sadamasse rajatava Meritähe keskuse kohta kirjutab Turovski, et erakätes oleva ettevõtte prioriteet on kasum, mis tähendab, et kas teadlikult või teadmatult ollakse kasumi nimel valmis tegema kompromisse loomade pidamistingimuste suhtes. Tundub utoopiline, et viie miljoni euroga suudetaks tagada loomadele optimaalsed tingimused, mille puhul oleks võimalik rääkida liigikaitsest ja kvaliteetsest haridusväljundist. Nii ambitsioonika asutuse rajamisel tuleks rääkida vähemalt suurusjärgu võrra suurematest investeeringutest ning püsikuludest, et tagada loomade heaolu.