Metsanduse uue arengukava koostamiseks käib avalik küsitlus

Keskkonnaministeerium kutsub osalema järgneva kümnendi metsanduse arengukava koostamise raames läbiviidavas uuringus, mille eesmärk on huvirühmadelt arengukavale esitatavate ootuste kokkukogumine, teatas ministeerium.

Keskkonnaministeerium alustab 2018. aasta sügisel metsanduse uue, järgmise kümnendi arengukava (MAK 2030) koostamist. Kava paneb järgmiseks kümnendiks paika sihid, mille poole metsanduses riiklikult püüelda.

“Praegune avalik arutelu näitab, et huvi metsa vastu on suur. Paljud inimesed soovivad kaasa rääkida selles, milliseid lahendamist vajavaid probleeme nad näevad või milline peaks Eesti metsandus olema. Et metsanduse arengukava saaks nendele küsimustele vastata, pakume arvamuse avaldamise võimalust kõigile soovijatele,” ütles keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja kohusetäitja Karli Ligi.

Lisaks MAK 2030 koostamise algatamise töörühmadele, kuhu on kaasatud ökoloogia, kultuuri, majanduse ja sotsiaalvaldkonna oma ala eksperdid ja asjatundjad, kes esindavad valdkonna huvirühmade seisukohti, on kaasa rääkimiseks avatud ka laiemale avalikkusele

suunatud küsitlus.

„Me soovime, et uue arengukava koostamisel saaks võimalikult suur osa ühiskonnast avaldada arvamust, millisena nad näevad tänast metsanduse olukorda ning kuidas saaksime tulevikus paremini metsanduse tegevusi planeerida.

Oluline on leida tasakaal erinevate valdkondade soovide ja vajaduste vahel, nii et arvestaksime uues arengukavas võimalikult mitmekülgselt erinevate osapooltega,“ selgitas

Ligi uue arengukava ette valmistamise protsessi.

Küsitluse eesmärk on saada võimalikult laialdane ülevaade sellest, mida erinevad inimesed metsa puhul oluliseks peavad. Kogutud vastuseid koondatakse nii, et erinevad väljatoodud

probleemid leiavad kajastamist. Oluline ei ole, mitu korda ühte ja sama probleemi välja tuuakse, vaid ülevaate laiahaardelisus.

Kaasa on oodatud mõtlema ettevõtjad, kodanikuühendused, teadlased, metsaomanikud, kultuuritöötajad, üksikisikud ja kõrvaltvaatajad – kõik, kes soovivad. Küsimustele tuleks vastata lühidalt ja n-ö oma sõnadega, nii, et tunnete end mõtteid väljendades vabalt.

Küsitluse leiate Keskkonnaministeeriumi kodulehelt siit.

Küsitlus on avatud 2018. aasta 7. maini.

Andmeid analüüsib Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus, tulemused muudame nähtavaks juunikuus keskkonnaministeeriumi kodulehel.

Andmeid kasutakse metsanduse probleemide kaardistamisel ning nende võimalike lahenduste väljatöötamisel.