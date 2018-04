Dmitri Jegorov: kõrgest kütuseaktsiisist võiks päästa automaks

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov ütles Äripäeva ja Eesti Õliühingu poolt korraldatud kütusekonverentsil, et valitsus võinuks pidevate kütuse aktsiisitõusude asemel hoopis automaksu kehtestada.

Jegorov vaatas ajas tagasi ja arutles, mis võimalused olid enne aktsiiside suurendamist veel rahandusministeeriumi töölaua peal, kirjutab Postimees.

Üks variant oli tema sõnul automaksu kehtestamine, sest autot pole võimalik kord nädalas või kuus Eesti registrist Lätti viia, nagu praegu kütust tangitakse.

“Võib olla olnuks tõesti mõistlikum jätta kütuseaktsiis kus see ja teine ning riigi tulu teenimise mõttes kehtestada hoopis automaks või teemaks,” mängis Jegorov Eestis seninägematu maksu mõttega.

Jegorov tegi näitliku arvutuse. “Kui me võtaks kõigi autode pealt aastas 10 eurot, teeniksime me juba aastas umbes 60 miljonit eurot.”

Jegorov rõhutas, et tegemist on teoreetilise võimalusega, mida praeguste aktsiiside asemel teha saanuks, aga kui poliitikutel tekib automaksusoov, on rahandusministeerium valmis seda arutama.