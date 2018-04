LÜGi õpilane Piia Tomingas oli edukas majandusolümpiaadil

Reedel Tallinnas toimunud majandusolüpiaadil sai auhinnalise 8. koha ja kolmanda järgu diplomi Läänemaa Ühisgümnaasiumi (LÜG) 12. klassi õpilane Piia Tomingas.

Majandusklassis õppival Tomingal (juhendaja Imbi Raudkivi) jäi üle-eestilisel olümpiaadil 6. ja 7. kohast puudu pool punkti. Olümpiaadikomisjon andis välja olümpiaadide järgudiplomid kokku kaheksaleosalenud õpilasele. Kokku osales olümpiaadil 40 õpilast.

Olümpiaad koosnes kahest osast – teooriast ja praktilisest ülesandest.

Majandusolümpiaadi korraldava Junior Achievement Eesti direktori Kersti Loori sõnul on olümpiaadist osavõtjate tase on aasta-aastalt tõusmas ning eriti hea meel on selle üle, et see tase on ka ühtlustumas ehk järjest paremad tulemused on ka väljastpoolt Tartut ja Tallinna.

„Majandusolümpiaadi juures on tegelikult eriti oluline ka loov mõtlemine, sest parima paneb suures osas paika just praktiline ülesanne, kus noored peavad tegema ettevõtja rollis otsuseid nii turunduse, finantside kui ka tootmise kohta,“ selgitas Loor ja lisas, et just see näitab, kuidas noored oskavad õpikuteadmisi rakendada ja kui lai on nende silmaring väljaspool koolis õpitavat.

Olümpiaadi korraldas Junior Achievement Eesti, Eesti majandus- ja ettevõtlusõpetajate selts ja EBS.