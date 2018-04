Saaremaal uppus läbi jää vajunud laps

Häirekeskus sai täna kell 17.57 teate, et Saaremaa vallas on laps kukkunud läbi jää. Esialgse info kohaselt oli laps koduhoovi tiigile sattunud ning vajus läbi jää. Perekonna liikmed suutsid lapse jääaugust välja tõmmata ning alustasid elustamisega, last elustasid ka kohale jõudnud päästjad ja kiirabi, kuid kahjuks see tulemust ei andnud.

Paneme täiskasvanutele südamele, et lapsi siseveekogude ääres ilma järelevalveta jätta ei tohi. Lapsevanema juuresolek on oluline nii jäätunud kui ka jääta vee läheduses, kuna laps ei taju ohtusid selliselt nagu täiskasvanud. Teeme kõikidele lapsevanematele üleskutse, rääkimaks lastele ohtudest ja käitumisest veekogude läheduses.

Kui märkad abivajajat või vajad ise abi, siis tuleb esimesel võimalusel helistada hädaabi numbril 112. Kui lähed jääst läbi vajunud hädalist ise aitama, siis tuleb ligineda juba käidud rada pidi ning ulatada talle nöör, lauajupp, oks, jope või muu abivahend. Jääaugu servale abikätt andma minnes võite vette sattuda koos ja siis on ohus ühe asemel hoopis kahe inimese elu.

Tuletame meelde, et Päästeamet on kehtestanud jääle mineku keelu käesoleva aasta 4. aprillist kuni jää sulamiseni siseveekogudel kuna soojakraadid ja päike muudavad jääle mineku eriti ohtlikuks.