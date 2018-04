Järelehüüded Andres Ammasele: mitmekülgne ja suurte teadmistega inimene

Täna öösel suri Eesti poliitik, Eesti esimese iseseisva maakonnaajalehe Lääne Elu looja, raadioajakirjanik, õpetaja ja koolijuht Andres Ammas. Tema mälestuseks on mitmed avaliku elu tegelased jaganud oma südamlikke kaastundeavaldusi.

“Tänane hommik oli teistmoodi. Kuna auto remondis, jalutasin Haapsalu bussijaama. Möödusin naabermajast, kus elas kolleeg Andres. Miskipärast meenus, et ta käis ikka bussiga Tallinnas. Mõnel korral sai kooski sõidetud. Mäletan, et ta luges teel Haapsalust pealinna tööle sõites alati lehti. Need pildid on ajast, kui ta oli Isamaaliidu peasekretär, ja mina alustav arvuti-süsteemitehnika tudeng.

Jalutasin mööda kaldaäärt edasi bussijaama poole ning mõtlesin Andresele, õieti ta tervisele, isegi ei tea, miks. Ja ka sellele, kui lahe on bussiga sõita – saab raamatut lugeda ning vaadata aknast välja, kust avanevad detailid, mida autot juhtides eales ei märka. Siis helises telefon. Andrest ei ole enam. Nagu välk selgest taevast… Elu tuletas taas oma otsekohesel moel meelde, kui ahtake ta on. Eile veel rääkis Andres tööl vabaühenduste toetamisest…

Ei ole minu võimuses selliseid asju seostada, aga igal juhul olid mu mõtted Andresega just neil hetkedel. Bussisõit Tallinna sai uue tähenduse. Justkui sõitnuks taas koos temaga.

Palju ei ole neid poliitikuid ja ühiskonnaaktiviste, kelle kohta saaks öelda Riigimees. Andres oli. Läänemaale on kaotus veel eriliselt valus. Kellega hakkame nüüd riigikogus kodumaakonna asjade eest seisma?

Südamlik kaastunne lähedastele. Head teed sul minna, Andres! Puhka rahus!” kirjutas riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige ning Haapsalu volikokku kuuluv Lauri Luik.

„Kõik katkes nii ootamatult. Alles eile pidas ta viimase kõne Riigikogus, oli komisjoni istungil ja Vabaerakonna juhatuses, planeeris meiega mitmeid töid ja tegemisi. Andres Ammas oli unustamatu kaaslane, suure südamega inimene ja poliitik. Tema mitmekülgsus, laiad teadmised ja suur sõprade ring tegi Andresest selle, kes ta meie jaoks oli. Mälestame Eesti iseseisvuse taastajat, Vaba Isamaalise Kodaniku ja Vabaerakonna asutajat Andres Ammast,“ vahendas Andres Herkel Vabaerakonna pöördumist.

„Hea Anneli ja perekond – sügav kaastunne, Teie kaotus on kõige suurem. See on alati kurb, kui inimesed lahkuvad. Kui head inimesed, siis saavad ka sõnad otsa,“ kirjutas riigikogu esimees Eiki Nestor.

„Andres Ammase kaotamine keset tegudetormi langetab korraks käed rippu… Just praegu on Eestil aeg, mil tema tasakaalukust ja samas järjekidlust oleks väga ka edaspidi tarvis! Eks siis pea tegema meie, Andrese kiituseks,“ kirjutas endine eesti rahva muuseumi direktor Tõnis Lukas.