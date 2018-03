Galerii: Kõmsi koolimuusikali esi- ja ainus etendus

Neljapäeval kell 12 oli Kõmsi rahvamaja saal rahvast nii täis, et tuli tuua lisatoole. Toimus Astrid Lindgreni „Bullerby lastest” inspireeritud muusikali „Saladuse ja aarded” esietendus, milles mängisid kõik Kõmsi lasteaia ja kooli 25 last. Õnnelikud on need, kes esietendusele jõudsid, sest rohkem seda muusikali ei esitata ja tuleb leppida piltidega.

„Saladus ja aarded”

Astrid Lindgreni „Bullerby laste” ainetel muusikal neljas pildis

Lavastaja Pille Saatmäe

Laulud Riine Pajusaar

Valgus ja heli Asso Niin

Osades Kõmsi kooli ja lasteaia lapsed

Kestab 45 minutit

Etendus neljapäeval kell 12 Kõmsi rahvamajas

Varasemad muusikalid: „Nukitsamees” (2016), „Saabastega kass” (2014), „Seitse lumivalgekest ja seitse pöialpoissi” (2012), „Mary Poppins” (2010), „Helisev muusika” (2008), „Mozart 250” (2006).