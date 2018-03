Direktor koondab ühe Nõva lasteaia õpetaja

Lääne-Nigula vallavalitsus kooskõlastas Nõva kooli struktuurimuudatuse, mis kaotab pool lasteaiaõpetaja kohta. Ettepaneku pool kohta koondada tegi Nõva kooli direktor Andres Liiv. Vallavalitsus pidas ettepanekut mõistlikuks.

Liiv otsustab, kelle ta koondab või kelle töökoormust vähendab. Poole kohaga töötanud lasteaiaõpetaja sai koondamisteate kätte eile.

Nõva kooli hoolekogu juhi Ivo Karindi sõnul on tegemist kooli lammutamisega.

“Koondatud õpetaja on sisuliselt lasteia üles ehitanud,” ütles Karindi.

Hoolekogu koondamist mõistlikuks ei pea ja on oma seisukoha vallajuhtidele välja öelnud.

Nõva lasteaias käib kuus last ja töötab kolm inimest: täiskohaga abiõpetaja, täiskohaga õpetaja ja poole kohaga õpetaja, kokku 2,5 ametikohta. 1. juulist kaob 0,5 õpetajakohta.

“Selline laste arv eeldab, et laste juures peab olema korraga üks inimene,” ütles Lääne-Nigula haridusnõunik Kaie Talving. Kuuele lapsele piisab ühest õpetajast ja ühest õpetaja abist. Talvingu sõnul on võimalik korraldada nii, et lasteaed on senisest isegi kauem lahti.

Praegu on lasteaed avatud kella kaheksast hommikul kella viieni õhtul. Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus on öelnud, et lapsevanemaile oleks mugavam, kui lasteaed avataks veidi varem ja suletaks hiljem.