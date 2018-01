Postimees: Ene “Mammi” Pajula töötava pensionärina elu parimas vormis

Postimehe nädalalõpulisa Arter portreteerib ajakirjanik Ene Pajulat, kes Mammi nime all Postimehele arvamusi kirjutab.

Küsimusele, miks kirjutab Pajula just Mammi nime all, vastas Ene Pajula: „Esiteks seetõttu, et kui Pajula kirjutaks midagi sellist nagu Mammi, siis arvataks, et ta on peast segi. Aga Mammi puhul seda küsimust ei teki.”

Mammi lugude kõrval räägib Pajula intervjuus sellest, kuidas ta Haapsallu sattus, omaaegsest teletööst ja raamatute kirjutamisest.