Galerii: Urmas Sõõrumaa avas Haapsalu spordikeskuse tunnustusplaadi

Tarmo Tuisk ja Urmas Sõõrumaa avasid EOK tunnustusplaadi spordikeskuse seinal. Foto: Arvo Tarmula

Laupäeval avas Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa koos Haapsalu spordibaaside juhi Tarmo Tuisuga spordikeskuse peaukse juures seina ehtiva tunnustusplaadi „Eesti Olümpiakomitee poolt tunnustatud spordikeskus“.

EOK tunnustusplaadi teenis Haapsalu spordikeskus ühena kaheksateistkümnest piirkondlikust multifunktsionaalsest spordikeskusest, mis paistavad silma kvaliteetse infrastruktuuri ja teenuste poolest ning mille tingimused võimaldavad piirkonnas noorte- ja harrastusporti edendada.

„Spordiga tegelevad inimesed on kõige selle kese, aga spordiga tegelemiseks on vaja baasi – kohta, kus treenida ja loomulikult treenereid. EOK-l on komisjon, mida juhib Riho Terras ja mille ülesandeks on motiveerida uute spordikeskuste teket ja arengut ning muidugi tunnustama olemasolevaid,“ selgitas Sõõrumaa, miks olümpiakomitee otsustas spordikeskusi sel viisil tunnustada.

Haapsalu spordikeskus on Sõõrumaa sõnul hästi juhitud ja funktsionaalne. „Haapsalus on väga hästi hakkama saadud ja seepärast on Haapsalu spordikeskus ka nende kaheteistkümne seas, keda tunnustada otsustati,“ lisas Sõõrumaa.

Tarmo Tuisk ütles, et see on ühtlasi tunnustus ka Haapsalu linnale, kus hoolitakse oma inimestest ja pakutakse sportimiseks võimalusi.

„Sportlaste jaoks on see väga tähtis, et neil on kaasaegsed võimalused treenimiseks. Ja me ei ole selle hoonega veel kaugeltki lõpetanud – meil on plaan siin veel mõned unistused ellu viia,“ rääkis Tuisk.

Fotod: Tanel Meos