Virtsu tööstuspargi vastased kaotasid ka ringkonnakohtus

Tallinna ringkonnakohus otsustas Virtsu tööstuspargi vastaste kaebuse jätta rahuldamata.

Virtsu tööstuspargi rajamise vastased nõudsid kohtus, et tühistataks Hanila volikogu otsus, mis kehtestas tööstuspargi detailplaneeringu. Vastased kaebasid, et tööstuspargi rajamisega kahjustatakse erahuve: tööstuspargi rajamine vähendab naabruses asuva kinnisvara väärtust.

Aprillis jättis Tallinna halduskohus kaebuse rahuldamata, kuid mais kaebasid tööstuspargi vastased otsuse edasi Tallinna ringkonnakohtusse.

„Nad nõuavad tööstuspargi detailplaneeringu tühistamist eesmärgiga, et sinna mitte midagi ei tuleks. See on asja tuum. Ülejäänu on tehnilised nüansid,” ütles endine Hanila vallavanem Arno Peksar.

„Ringkonnakohus nõustus [kohtu] esimese astme ostusega,“ tõdes Peksar. Tema sõnul võivad vastased asja edasi riigikohtusse kaevata, kuid kas sellel on mõtet, see on iseasi. „Edasi võib kaevata, kuid peale [kohtu] selliseid otsuseid oleks see ilmselt lootusetu ettevõtmine,“ nentis Peksar.

Peksar ütles, et tööstuspargi edendamine käib. „Toimingupiirangut pole teine pool taotlenud, seega võiksime kohe kopa maha lüüa, aga see omakorda sõltub rahast,“ nentis Peksar. Tööstuspargi maa-ala on vald juba omanikelt ostnud.

Peksari sõnul koostatakse praegu raha saamiseks taotlust. Toetust loodetakse saada piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest 850 000 eurot. „Tähtaeg on 31. jaanuar. Konkurents tuleb kõva. Oletan, et jaanipäevaks peaks otsus teada olema,“ ütles Peksar.

Omavalitsus peab toetusrahale omalt poolt lisama vähemalt 15 protsenti. Peksari sõnul olevat Lääneranna vald, millega Hanila ühines, Virtsu tööstuspargi suhtes positiivselt meelestatud ja seega omaosaluse suhtes takistusi pole.

Lääneranna vallast läheb piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest raha taotlema kolm ettevõtmist: Lihulast, Koongast ja Hanilast. Koonga on oma taotluse juba esitanud, sest Pärnumaa voor on juba suletud. Lihulas konkureerib toetusrahale tööstusala, mida edendatakse nn KEKi mäel.

Virtsu tööstuspark on kavas rajada Virtsu keskele tühermaale. Tööstusparki peaks tulema 10 ettevõtet, neist suurim on praegu Kõmsil tegutsev K.Met.

Tööstuspargi vastaste eestvedaja Aare Salistega ei õnnestunud Lääne Elul kontakti saada.