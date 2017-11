ERR: tasuta bussisõit tekitab segadust nii valdades kui ametkondades

Lihula buss. Foto: Arvo Tarmula

Valitsus on lubanud tulevaks suveks maakonnaliinidele tasuta bussisõitu, kuid plaani osas valitseb valdades ebaselgus ning ka Tallinna transpordiamet ega Harju ühistranspordikeskus ei oska öelda, mis tegelikult saama hakkab, vahendas ERRi uudisteportaal.

Tasuta bussisõit maakonnaliinidel peaks käivituma järgmise aasta juulist ja valitsus on selleks tuleva aasta eelarvesse plaaninud 34,8 miljonit eurot. Samas on koalitsiooni osapooled plaani üksikasjade osas eri meelt.

Harju ühistranspordikeskuse juht Vello Jõgisoo vastas ERRi küsimusele, kas keskuses on tasuta bussisõidu osas selgust, eitavalt.

“Ma ei taha üldse kommenteerida, enne kui keegi ütleb midagi, mis ka kauem kui kaks päeva kehtib,” jäi Jõgisoo napisõnaliseks.

Kiili vallavanem Aimur Liiva arvas, et tasuta bussisõit ei muudaks nende vallas midagi, kuid ta suhtus tasuta sõidu ideesse negatiivselt.

“Tasuta ühistransport kõlab halvasti ja hirmutavalt. Kõik asjad maailmas peavad olema jätkusuutlikud ja see ei ole kindlasti see asi, mida oleks hetkel vaja, me peaks selles valdkonnas hoopis muude teemade peale mõtlema,” nentis Kiili vallavanem, kelle sõnul on tegu puhtalt poliitilise otsusega.