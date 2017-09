Nurme vabriku kohtuasi jätkub reedel

Andrus Karnau

Nurme vabriku omanike vastu esitatud süüdistuste üle mõistab kohut Piia Jaaksoo. ARVO TARMULA

Nurme vabriku maksupettuse asjas oli esmaspäeval eelistung, kus kokkuleppele ei jõutud.

Kohtualused taotlesid asja arutamist lühimenetluses, kohus oleks pidanud esmaspäeval tegema otsuse, kas nõustuda või mitte. Kuna üks kohtualune Igor Štšerban ei olnud aga sellekohast taotlust esitanud, jäi asi otsustamata. Kui Štšerban on samuti nõus, hakatakse asja arutama lühimenetluses, mis tähendab, et uuritakse vaid toimikus olevaid tõendeid.

Järgmine eelistung Nurme vabriku maksupettuse asjas on reedel. Kohtu alla on antud Nurme vabriku omanik Stanislav Podžuk, Nurme Vabrik OÜ ja nüüd juba likvideeritud ettevõtte PVMP-Ex juhatuse liige Alari Engman ning veel kolm tekstiiliärimeest Valeri Raja, Igor Štšerban ja Aleksander Piel. Samuti Olga Tihhina, kes on ettevõtte Polar Tekstiil juhatuse liige, mis tegutseb Nurme vabriku ruumides, sama ettevõtte juhatuse liige on ka Podžuk.

Prokuratuur süüdistab kõiki neid maksukelmuses, rahapesus ja kuritegeliku ühenduse loomises ning sellesse kuulumises.

Kriminaalasjas on riik esitanud kõigi süüdistatavate vastu tsiviilhagi 3,5 miljonit eurot.