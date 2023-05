Politsei viis joobes süüdistatava kohtuistungilt minema

Esmaspäeval lükkas kohus edasi mitmes varguses süüdistatava Alvar Tominga üle peetava istungi, sest kohtualune saabus istungile joobes.

„Mõistus töötab, olen paar päeva joonud. Saan aru, mis te räägite,” ütles süüdistatav.

Kohtualune ei vastanud istungil ühelegi kohtunik Piia Jaaksoo küsimusele, vaid rääkis seda, mida ise soovis, näiteks süüdistas ta nii advokaati kui ka prokuröri selles, et need kasutasid ära tema joobeseisundit kokkuleppe sõlmimiseks, ning soovis loobuda kaitsjast, sest too ei olnud Tominga sõnul tema kaitseks sõnagi öelnud.

