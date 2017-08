Africa omanik hakkab ka Kuressaares ööklubi pidama (1)

Lääne Elu

Rainis Lõuke Africa uuenduskuuri ajal eelmise aasta sügisel. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu ööklubi Africa omanik Rainis Lõuke sõlmis esmaspäeval rendilepingu Kuressaare ööklubi Diva omanikuga, kirjutab saarlaste häälekandja Meie Maa.

Lõuke ütles Meie Maale, et teda huvitas 14 aastat tegutsenud Diva kinniminekust kuuldes alguses hoopis hoopis klubi inventar – et ehk saab seda kasutada Africas.

"Lõpuks jõudis jutt selleni, et võib-olla ikkagi ei paneks kinni ja võiks seda asja hoopis edasi teha," ütles Lõuke, lisades, et kuna klubi toimib, siis ei olnud mõistlik võimalust käest lasta. Uue pidaja esimene pidu toimub juba 2. septembril,

Diva kaugem tulevik on lahtine – pärast kohalikke valimisi hakkab Saaremaa valla uus volikogu arutama ööklubi ruumide võimalikku äraostmist. Ruumid on müügis poole miljoni euroga.

Rainis Lõukest see ei heiduta, ta ütleb, et tegeleb klubiga nii kaua, kui saab. Et tulevik on segane, ei võta ta praegu ette ka ümberehitust ega nimevahetust. Määramatus teeb tema sõnul keerulisemaks ka programmi planeerimise, mida ta kavatseb teha ise. Nii jagab ta end nädalavahetustel Africa ja Diva vahel.