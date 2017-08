Savisaare süüasja võimalik lõpetamine selgub paari nädala jooksul (1)

BNS



Edgar Savisaar. Foto: arhiiv

Harju maakohus kujundab paar nädala jooksul seisukoha kaitsjate taotluse osas lõpetada korruptsioonisüüdistusega kohtu all oleva Keskerakonna eksliidri Edgar Savisaare süüasi rahapesu süüdistuses mõistliku menetlusaja möödumise tõttu.

Riigiprokurör Steven-Hristo Evestus märkis kaitsjate taotluse peale, et antud kaasuses on ühendatud kaks menetlust, millest üks on alustatud 2011. aastal. Evestus rõhutas, et Kofkin ei olnud kahtlustatav rahapesu süüasjas, mis käivitus 2011. aastal ning Kofkini episoodide osas võib mõistliku menetlusaja alguseks lugeda aastat 2015.

“Mis puudutab rahapesu menetlust Kofkini suhtes, siis tõesti on olnud viiteid menetlusdokumentides Kofkinile, kuid üheski pole viidatud Kofkinile kui menetlusalusele,” rõhutas Evestus, lisades, et Kofkini osas pole alust rääkida mõistliku menetlusaja möödumisest.

Savisaare rahapesu süüdistuse osas märkis Evestus, et rahapesu süüasja menetluse aeg ei pea ega saagi olla lühike. Karistusseadusiku rahapesu süüasja aegumise sätted märgivad, et süüasja aegumise tähtaeg on kümme aastat. Evestus tõi näite selle kohta, et seadusandja ongi eeldanud, et rahapesu uurimine on ajamahukas.

Ka märkis Evestus, et rahvusvaheline koostöö nõuab aega ehk teisele riigile esitatud õigusabipalvete menetlemine võibki kujuneda ajamahukaks. “Kui kaitsja väitis, et õiguskaitseasutuste töö oli kerge ja ei nõudnud aega, siis vaidlen sellele vastu,” ütles Evestus.

Ta lisas, et altkäemaksu osas on alustatud menetlust 2014. aastal ja see andis sisu ka rahapesumenetlusele. “Ei saa arvestamata jätta ka asjaolu, et 2015. aastal oli menetlus täielikult seiskunud,” viitas Evestus Savisaare kehvale tervisele.

“Mida raskem on kuritegu, seda ulatuslikum saab olla mõistliku menetlusaja nõude rikkumine,” ütles Evestus, lisades, et nii on varasemalt arvanud ka riigikohus. “Seetõttu leiangi, et see menetlusperiood rahapesu süüepisoodi osas – viis ja pool aastat -, ei ole põhjendatud rääkida mõistliku menetlusaja möödumisest,” ütles Evestus.

Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs ning samuti kohtu all oleva ärimehe Alexander Kofkini kaitsja vandeadvokaat Aivar Pilv leidsid aga, et mõistlik menetlusaeg on möödunud ja seetõttu tuleks süüasjas menetlus lõpetada.

Kaitsja tõstis esile õigusabipalve Šveitsi ametivõimudele, samuti Savisaare volituse Šveitsi advokaadibüroole, milles Savisaar taotles õigusabipalve vaidlustamist. “See puudutab Savisaarele esitatud süüdistust rahapesus,” täpsustas Nääs.

Ta tõi esile, et 2011. aasta 3. veebruaril esitas prokuratuur Šveitsile õigusabipalve, milles toodud kahtlustuse sisu kattub üks-ühele süüdistusega, mis on Savisaarele praegu esitatud rahapesus. “Savisaar sai uurimise alustamisest teada 2011. aasta lõpupoole. See on tõendatud Šveitsi advokaatidele esitatud volikirjaga vaidlustada õigusabipalve. Seega saab sellest hetkest lugeda alustatuks mõistliku menetlusaja jooksmise ehk siis mõistlik menetlusaeg hakkas lugema 2011. aasta lõpust,” märkis Nääs.

“Seda asja on menetletud tänaseks üle kuue aasta. Savisaare osas on menetlus käinud viis ja pool aastat ja see on ilmselgelt liiga pikk aeg kohtueelse menetluse läbiviimiseks. Ja asja venimine ei ole olnud tingitud Savisaare käitumisest,” rõhutas Nääs.

Ühtlasi tõi ta esile, et kohtueelses menetluses oli perioode, kus kuude viisi ei viidud läbi ühtegi menetlustoimingut, sealjuures ei ole pädev prokuratuuri väide, et menetlus oli ajamahukas seoses Savisaare kehva tervisega. “Olen kindel, et mentlust oleks saanud läbi viia efektiivsemalt ja kohtuasja oleks saanud kohtusse saata juba 2013. aastal,” märkis Nääs.

“Mida teha olukorras, kui mõistlik menetlusaeg on ületatud? Ma ei näe, et seda kaasust saaks lahendada kiirelt, näiteks poole aasta või aasta või kahe aasta jooksul. Seega tuleks menetlus lõpetada,” märkis Nääs.

Pilv lisas, et nõustub Nääsiga ja ka tema kaitsealuse Kofkini osas on mõistlik menetlusaeg möödunud. Pilve sõnul ei nõustu ta prokuratuuri väitega, et kuna Kofkinile pole esitatud rahapesus, vaid altkäemaksu korduvas andmises, millised episoodid olid hiljem, ei ole ka mõistlik menetlusaeg möödas. Mõistlik menetlusaeg hakkab jooksma, kui uurimisalune tunnetab oma seost menetlusega ja Kofkini nimi hakkas menetlustest läbi käima juba 2011. aastal alustatud menetluses, selgitas Pilv.

“Sellest hetkest, kui Kofkinil on puutumus antud kriminaalasjaga, on möödas üle kuue aasta. Meil pole põhjust eeldada, et kohtuasja menetlus saaks läbi mõistliku menetlusaja jooksul,” lisas Pilv.

Tänasel istungil asus prokuratuur avaldama süüdistust.