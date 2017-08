Parvlaev Tiiu kraapsas põhja lausa kaks korda

BNS

Parvlaeva Tiiu sõidud on selleks suveks sõidetud. Foto: Urmas Lauri

Nagu selgub vanemtüürimehe ja kapteni seletuskirjadest, oli Heltermaalt Rohukülla teel olnud parvlaeval Tiiu läinud reedel tuntavaid põhjapuuteid tegelikult kaks, kirjutab Postimees.

Ehkki vanemtüürimees üritas streikivat automaatrooli taas töökorda saada, ei õnnestunud see kuidagi ja laev puutuski raginal vastu põhja.

"Ma pole elus Rukkirahu laidu nii lähedalt näinud," rääkis reedel Tiiu pardal viibinud hiidlane Postimehele.

Rukkirahu on pisike laid, mida reisijad saavad eemalt imetleda Hiiumaa ja mandri vahelise laevatee Rohuküla-poolses otsas. Just seal ongi laevateel püsimine kõige olulisem, sest väljaspool kanalit on vesi väga madal.

Mõni minut enne kella 18.30 käis aga kaks kõmakat. "Rukkirahu juures riivas laev põhja ja läks sellest kokkupõrkest tugevasti kaldu. Ka laevapõhi ragises kõvasti. Kõikudes saavutas laev uuesti tasakaalu ja jätkas sõitu, kuid riivas uuesti ragistades põhja," kirjeldas kogu asja pealt näinud hiidlane.

Toimunu peale tõusid inimesed laudade tagant püsti ja vaatasid küsivalt ringi. Osa läks ka välistekile, et asjas selgust saada. «Nõme oli see, et kui esimene raks käis, siis mõne aja pärast jooksis kaks meeskonnaliiget kiiresti salongist läbi kuhugi oma ruumi. Siis oli küll veidi paaniline tunne, et midagi tõsist juhtus," kirjeldas reisija Postimehele.

Kohe pärast sadamasse jõudmist kirjutasid Tiiu kapten ja vanemtüürimees seletuskirja. Vanemtüürimehe kirjelduse kohaselt oli laev automaatroolil ja pärast Rukkirahu kanalisse keeramist hakkas alus paremale kalduma. Seepeale üritas vanemtüürimees automaatrooliga kurssi muuta, kuid tulutult. Järgmiseks proovis ta automaatrooli välja lülitada, kuid ka see ei õnnestunud. Siis keeras ta mitu korda vajalikke kange, kuni automaatrool lõpuks välja lülitus. Paraku oli juba hilja.

"Käsijuhtimisel hakkasin laeva kanalisse tagasi juhtima, toimus kaks korda tuntav põhjapuude," kirjeldas tüürimees veeteede ametile esitatud seletuskirjas.

Selgituse kirjutas ka kapten. "Mina viibisin sellel ajal oma kajutis ja tundes laeva rappuvat, jooksin kohe silda, kus nägin, kuidas vanemtüürimees üritab autorooli (automaatrool – toimetus) välja lülitada. Lõpuks, mitmekordsel kangide keeramisel lülitas autorool ennast välja ja saime laeva tuua uuesti ilma põhja puutumata kanalisse tagasi," kirjeldas kapten sündmuste käiku.

Nii kapteni kui ka vanemtüürimehe kinnitusel võeti laeval kohe käik maha, et alust seest ja väljast kontrollida. Kuna mingeid probleeme, alarme ega lekkeid ei leitud, jätkati teekonda Rohuküla sadamasse. Küll aga teavitati juhtumist kohe laeva juhtkonda ja sõidu vältel jälgiti laeva käitumist. Juba samal õhtul vaatasid laeva üle tuukrid.

TS Laevad teatas esmaspäeval, et reedese intsidendi tõttu on Tiiu sõidud selleks suveks sõidetud. «Parvlaev Tiiu on avarii tõttu liinilt eemal kuni poolteist kuud. Selle aja jooksul teostatakse dokis laeva täielik ülevaatus, selgitatakse vigastused ja teostatakse remont,» sõnas ettevõtte esindaja.

Tiiu eemaloleku ajal veavad Hiiumaa liinil reisijaid parvlaevad Leiger ja Hiiumaa.

Sellesarnane intsident on TS Laevade uue laevaga, tol korral Leigriga, juhtunud ka korra varem. Jaanuari algul jäi kapten hilisõhtusel reisil tukkuma ja laev puutus samuti kaks korda põhja.