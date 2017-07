Nädalavahetuskeks lubatakse peaaegu et suveilma

Toimetanud Urmas Lauri

Vasikaholmi rand. Foto: Arvo Tarmula

Läänemere kohal tugevneb Skandinaavia põhjaosas oleva kõrgrõhuala lõunaserva mõju. Samal ajal pöörleb kõrgemates õhukihtides Soome ja Loode-Venemaa kohal väheliikuv madalrõhuala, mis tekitab päevasel ajal pilvi ja kohati sajuvõimalus Eestis püsib ka nädalavahetusel

Täna sajab sisemaal kohati hoovihma, võimalik äike. Põhjakaare kaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur on 16..21°C.

Laupäeval (22. juulil) on öö olulise sajuta, kohati tekib udu, päeval võib kohati hoovihma sadada, võimalus sisemaal 50%. Tuul on nõrk ja põhjakaarest. Õhutemperatuur on öösel 4..10, rannikul kohati 14 kraadi, päeval 17..22°C.

Pühapäeval (23. juulil) tuleb öö olulise sajuta, päeval kohati hoovihma võimalus. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on öösel 6..11, rannikul kohati 14, päeval 17..22°C.

Esmaspäeva (24. juuli) öö on tõenäoliselt sajuta, kuid päeval hoovihma võimalus suureneb lõuna poolt läheneva madalrõhuvööndi tõttu. Tuul pöördub itta ja kagusse ning tugevneb 5-11 m/s. Õhutemperatuur on öösel 8..15, päeval 17..23°C.

Teisipäeval (25. juulil) tekib Poola lõunapiiri lähedal tsüklon, mis kiiresti süvenedes Läänemere poole liigub.Idatuul tugevneb päeval saartel ja rannikul kuni 14 m/s.Suurem osa sadusid liigub üle Läänemere põhja poole, kuid mõni vihmasabin võib ka Eestisse sattuda. Õhutemperatuur on öösel 12..17, päeval 20..25 °C.

Kolmapäeval (26. juulil) liigub tsükloni kese tõenäoliselt Rootsi kohale, kuid tugevate sadude ja äikestega madalrõhulohk sätib õhtupoole Eestis kohale. Öösel sajab vaid kohati. Puhub tugev ida ja kagutuul. Õhutemperatuur on öösel 13..19, päeval 22..27, läänerannikul kohati 20°C-ni.

Neljapäevaks (27. juuliks) liitub piki Rootsit põhja poole liikuva madalrõhualaga veel väike osatsüklon, mis toob uusi sadusid ja äikest. Tuul nõrgeneb.Öösel on sooja 14..19, päeval 19..24 °C.

Reedel (28. juulil) on Eesti kohal jätkuvalt niiske ja suhteliselt soe õhk.Sajud hõrenevad õhtu poole. Öösel on sooja 15..20, päeval 18..23 °C.