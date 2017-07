Riina Raudsik tuleb joogafestivalile

Andrus Karnau

Endine Jüri perearst Riina Raudsik (pildil) esineb laupäeva pärastlõunal Haapsalu kultuurikeskuses loenguga „Inimese holistiline käsitlus.” Läänemaa joogaõpetaja Kaili Leht arvas, et Raudsiku loeng on joogafestivali üks suuremaid hitte, sest meedia on hoolitsenud Raudsiku populaarsuse eest. Leht arvas, et Raudsikut peaksid kuulama minema toitumisest huvitatud inimesed.

Raudsiku loengule pääsemiseks tuleb lunastada esmalt kas 69-eurone kahepäevapilet või 39-eurone ühepäevapilet, millele lisandub loengutasu kolm eurot. Loengule saab osta ka 15eurose üksikpileti.

Raudsik loobus pärast ajakirjanduses puhkenud skandaali, milles süüdistati teda MMSi pooldamises ja soodaga ravimises, perearsti praksisest. Praegu kirjutab ta raamatuid ja peab loenguid. Ta propageerib seisukohta, et inimesed peavad jooma rohkem vett ja hoolitsema aluselise toiduga, et keha ei oleks liiga happeline.

Lääne Elu palus Kaili Lehel nimetada kolm kõige huvitavamat ettevõtmist joogafestivali mahukas kavas, kus on kümneid harjutusi ja töötube. Leht arvas, et kõige huvitavamad võiks olla laupäeva hommikul piiskopilinnuses toimuv tantsujooga, pühapäeva hommikul sealsamas kell kuus algav päiesetõusujooga koos elava muusikaga ja laupäeva õhtul Ehte tänava joogatoas toimuv naerujooga harjutus. Väga põnev on ka laupäeva õhtul kell 23.30 algav gongiöö. Sealsamas ehte tänava joogatoas mängitakse gongidel hommikuni. Leht ütles, et gongiöö meditatsioonile minnakse magamiskotiga. Gonge võib kuulata ka magades. Lehe sõnul mõjub gongiheli lõdvestavalt ka magavale inimesele.

Algajaile joogakunsti huvilistele soovitas Leht minna pühapäeva pärastlõunal kultuurimajja osalema hingamise töötoas.