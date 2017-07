Haapsalu kardipoiss Robin Särg valmistub Soomes EMiks

Urmas Lauri



Robin Särg. Foto: Tõnis Krikk

Haapsalu kardisõitja Robin Särg treenib praegu Soomes ning valmistub homme algavaiks Euroopa meistrivõistlusteks. Kuni pühapäevani kestev EM toimub Vaasa lähistel Alahärmas, 430 kilomeetri kaugusel Helsingist.

Kardisõidu Euroopa meistrivõistluste etapil osaleb Robin Särg esimest korda. „See on maailma konkurentsitihedaima kardispordisarja etapp, kõrgetase kardimaailmas,“ ütles kardipoisi isa Reimo Särg. Kuigi tegemist on Euroopa meistrivõistlustega, asub võistlustulle sõitjaid kogu maailmast.

Niivõrd suurt kardipordivõistlust ei ole Soomes korraldatud viimase 15 aasta jooksul.

Talvel osales Robin Särg OK Juniori klassis Itaalia kardisarjas WSK Super Master. Noormees võistleb Itaalia Lenzokart tehase meeskonnas Novalux Racing Team. Sama tiimi koosseisus võistleb Robin Särg ka EMil. „Tehnika, mootorid, raamid kõik itaallaste poolt,“ ütles Reimo Särg.

Klassis OK Junior on osalejaid 79, neist 34 pääseb eelsõitude põhjal finaali. „Tagasihoidlik soov on, et Robin pääseks nende 34 hulka, kes sõidavad finaalis,“ ütles kardipoisi isa Reimo Särg.

Lihtne see kindlasti ei ole. Kui Robin Itaalias võistles, siis viiest etapist kahel ta finaali ei pääsenud.

EMiks ettevalmistamisse suhtub noormees tõsiselt. „Robin läks juba esmaspäeval sinna treenima,“ lausus isa. „Tundub, et ta on praegu heas vormis. See polegi müstika, et poiss võiks sõita koos kiirematega finaalis.“

Eestlasi on Alahärmas rajale minemas kaks, Robin Särjele lisaks ka üks inglise tiimis sõitev Eesti poiss.

Reimo Särg ütles, et sügisest osaleb Robin taas Itaalia sarjas, kuid enne seda loodetakse pääseda ka MMile, mis toimub Suurbritannias. „Rahaliste võimaluste taga on asi, muud teed on lahti,“ nentis Reimo Särg. Erinevalt viieetapilisest EMist selguvad maailma parimad ühe võistlusega.

CIK-FIA European Karting Championship toimub Alahärma Powerparkis. Flying Finn 100 Race [Lendav soomlane 100 võidusõit] on osa Soome sajanda aastapäeva sündmustest. Flying Finn 100 toetajad on näiteks Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas ja Heikki Kovalainen.

13aastane Robin Särg on kardisõitja olnud kuus aastat. „Seitsmes jookseb,“ täpsustas kardipoisi isa Reimo Särg.