Monika Veskimets Moseley kohtub ajaloohuvilisteg

USA Läänerannikul elav Monika Veskimets Moseley kohtub ajaloohuvilistega lasteraamatukogus (Wiedemanni 11) esmaspäeval, 17. juulil kelll 12. Juttu tuleb tema lapsepõlvest, sõjast ja põgenemisest ning ta tutvustab oma valmivat raamatut „East to West On Our Parents’ Wings”, mis käsitleb ajaperioodi 1928–1945. Vestlus on eesti keeles.

