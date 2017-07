Haapsalu müüb maha kaks korterit ja garaaži

Kaie Ilves

Haapsalu linnavalitsuse kommunikatsioonijuhi Tõnu Parbuse sõnul on korterid väga kehvas seisus. Arvo Tarmula foto

Haapsalu linn paneb müüki kaks korterit, neli garaaži ja keldri. Räägu 4 (23 m²) on endine sotsiaalkorter. „Pole vett ega tualetti,” ütles Haapsalu linnavalitsuse kommunikatsioonijuht Tõnu Parbus. Sotsiaalkorter on ka Suur-Lossi 9 (23 m²) asuv korter, otse Väikese viigi ääres.

„Viigiäärsele korterile peaks asukoha järgi huvilisi jätkuma,” ütles Parbus.

Mõlemad korterid on nii kehvas seisus, et linn otsustas nad maha müüa. Jalaka tänava keldris (71 m²) asus varem toidupank, mis kolis linnasauna majja. Räägu tänava korteri alghind on 3500 eurot, Suur-Lossi tänava korteri alghind 15 000 ja Jalaka tänava keldri alghind 19 000 eurot. Linn paneb kinnisvara osta.ee keskkonnas oksjonile paari nädala pärast.