Muhu Väina regati teine etapp purjetati Muhust Saaremaale

60. Muhu väina regati teine – Mount Gay / Heimon Gourmet etapp purjetati parajalt priskes purjetuules Kuivastust Roomassaarde. Kui regati korraldajad pelgasid ilmaprognoosi, mis lubas ilma selginemist koo tuule vaikimisega, mis oleks venitanud väiksemate võistlusgruppide jaoks seilamisaja liiga pikaks, siis õnneks nii päris ei läinud. Tundub, et ilmataat soosib purjetajaid ja on tänulik selle eest, et juba kuuskümmend suve järjepanu rõõmustavad nad Muhu Väina oma kohaloluga.

Algul edelast puhunud tuul vahepeal küll veidi vaikis, aga keeras siis päeva teisel poolel läände ja säilitas tugevuse 5-6 m/s, mis oli igati sobilik kiireks kohalejõudmiseks Roomassaarde. Väiksemad ja aeglasemad jahid jäid siiski hilisõhtul vaikiva tuule tõttu kauemaks merele, kuid seda nägi ette ka prognoos. Peavõistlusjuht Andres Taltsi sõnul läks Kuivastu-Roomassaare etapp just nii nagu hommikusel kaptenite koosolekul prognoositud. „Ootasime õhtupoolikul tuule vaikimist, kuid õnneks see ei vaikinud nii nagu prognoos lubas. Kella kuue ajal vaikima pidanud tuul hakkas vaikima alles kella 10-11 vahel vaibudes 1-2 m/s. Kõiki, keda lootsime kiiresti sadamasse jõudvat, sinna ka kiiresti jõudsid. Ja et aeglasemad jahid LYS III grupis jäävad hätta, nii ka läks. Suurte jahtide rajapikkuseks oli plaanitud 46 miili ja väiksematel 43 miili. Pikema krüssamise tõttu venis ka sõit pikemaks.“

Suuremate jahtide grupis ORC I oli juba teistkordselt võidukas Kalevi Jahtklubi jaht Forte Jaak Jõgiga roolis. Teist korda pidi teise kohaga leppima Hiiumaalt Jahtlubi Dago jaht Olympic Tiit Vihuliga roolis.

Ka ORC II võistlusgrupis võidutses taas, nii nagu ka regati Väina avaetapil, Kalevi Jahtklubi jaht Amserv Toyota ST Margus Źuravljoviga roolis. Sedakorda kolmeteistkümne minutilise eduga teiseks tulnud klubikaaslase, Ivar Aru Cherie meeskonna ees.

ORC III võistlusgrupis läks tänasel etapil Kuivastust Roomassaarde sõiduvõit St Peterburgi jahile Fart, mille kapteniks on Anatoli Shukanov.

Ka võistlusgrupis ESTLYS I läks etapivõit külalisjahile. Parim oli seekord Läti jaht Extra Brut Aleksei Aleksejeviga roolis.

ESTLYS II võistlusgrupis serveerisid täna meeldiva üllatuse naispurjetajad. Ainult naistest koosnev paatkond jahil Piloilleri III, mis esindab Rein Ottosoni Purjespordikooli ja Kalevi Jahtklubi, roolis Anne-Mari Luik, võitis täna ülejäänud 25 võistlevat meeskonda oma grupis.

ESTLYS III võistlusgrupi jahtidest oli teisel regatipäeval kolmekümne kuue jahi seas juba teistkordselt parim Saaremaa Merispordi Seltsi jaht Mercurius, kapteniks Margus Tasa.

Kõige väiksemate jahtide seas, Folkbootide laevastikus valis ainsana stardijärgselt kursi Muhu poolt Viirelaidu alus nimega Lind, mille kapten Tiit Riisalo. Oma edu suutis see meeskond hoida võiduka finišini.

A. Le Coq 60. Muhu Väina regati Kuivastu-Roomassaare MOUNT GAY / HEIMON GOURMET etapi esikolmikud:

ORC I

I Forte, Kalevi Jahtklubi, kapten Jaak Jõgi

II Olympic, Jahtklubi Dago, kapten Tiit Vihul

III Lady Bird, Pärnu Jahtklubi, kapten Johannes Puusepp

ORC II

I Amserv Toyota ST, Kalevi Jahtklubi, kapten Margus Žuravljov

II Cherie, Kalevi Jahtklubi, kapten Ivar Aru

III Silva, Kalevi Jahtklubi, kapten Urmas Salu

ORC III

Fart, Peterburi Jahtklubi, kapten Anatoly Shukanov

Kvartet, Venemaa, Vasilii Alekseev

Lagle II, Saaremaa Merispordi Selts, Ülari Velviste

LYS I

I Extra Brut, Läti Jahtklubi, kapten Alexei Alexeev

II Tessa, Kalevi Jahtklubi, kapten Alar Ivanson

III Blue Lark, Kalevi Jahtklubi, Sergei Parfenenko

LYS II

I Piloilleri III, Rein Ottosoni Purjespordikool/Kalevi Jahtklubi, kapten Anne-Mari Luik

II Brigitta, Kalevi Jahtklubi, kapten Mikk Metstak

III Temper, Pärnu Jahtklubi, kapten Harri Murd

LYS III

I Mercurius, Saaremaa Merispordi Selts, kapten Margus Tasa

II Aurora, Haapsalu Jahtklubi, kapten Pille Kaas

III Meeri, Haapsalu Jahtklubi, kapten Tiit Kaljuveer

Folkboot

I LIND, Kalevi Jahtklubi, kapten Tiit Riisalo

II LINDA, Kalevi Jahtklubi, kapten Perti Neero

III BACCHUS, Haapsalu Jahtklubi, kapten Olev Oolup