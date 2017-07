Reformierakond Pevkuri sõnul esialgu kedagi välja heitma ei hakka

BNS / Lääne Elu

Hanno Pevkur. Foto: Urmas Lauri

Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri kinnitusel kohalikel valimistel valimisliitudes kandideerimisest teatanud erakonna liikmeid esialgu välja heitma ei asu.

Pevkur ütles täna BNS-ile, et erakond ootab ära kohalike valimiste kandidaatide ja valimisliitude registreerimise, mis algab 16. augustil, sest alles siis on selge, kes erakonna liikmetest ka reaalselt valimisliidu nimekirjas kandideerib.

Valimisliitude registreerimise lõpptähtaeg on 31. august ja kandidaatide registreerimise lõpptähtaeg 5. septembr.

Reformierakonna esimees toonitas lisaks, et erakonna juhatus kedagi parteist omal algatusel välja heita ei saa, vaid selleks peab tegema kõigepealt ettepaneku kas piirkonnaorganisatsiooni juhatus või erakonna aukohus.

Praeguse seisuga on teada, et prominetsetest reformierakondlastest kavatseb kohalikel valimistel valimisliidu nimekirjas kandideerida Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja Kunda linnapea Kaido Veski. Reformierakonna peasekretär Tõnis Kõiv on mõlemat ka hoiatanud, et erakonna vastu kandideerimisel võidakse nad erakonna liikmete seast välja arvata.

Tõnis Kõivu kiri oli vastus Reformierakonna Läänemaa arendusjuhi Jaanus Ratase küsimusele, kuidas minna edasi, kui mitmed oravad on teatanud oma kandideerimisest valimisliitudes.

Kõiv vastas järgmist: „Kui Reformierakond läheb Lääne-Nigula vallas või Haapsalu linnas oma nimekirjaga välja, siis ei saa ükski erakonnakaaslane mujal kandideerida. Kui kandideerib, astub ise välja või viskame välja. Väljaheitmise otsustab põhikirja järgi erakonna juhatus piirkonnaorganisatsiooni või aukohtu ettepanekul. Juhatuse taha ei ole ükski väljaviskamine jäänud.”

Urmas Sukles tunnistas, et ei arvestanud valimisliitu tegema hakates sellise stsenaariumiga.

Kohalike valimiste eelhääletus toimub 9.-11. oktoobrini ja valimispäev on 15. oktoobril.

