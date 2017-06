Laupäeval toimub Haapsalus XXIV ajalookonverents

Toimetanud Urmas Lauri

„Läänemaa muuseumi toimetised XX“ esikaas. Kujundaja Kersti Siitan.

SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid korraldab selgi aastal traditsiooniliselt juuli esimesel laupäeval Läänemaa ajalugu käsitleva konverentsi. Seekordne ajalookonverents on arvult juba kahekümne neljas ja toimub 1. juulil, algusega kell 10.00 Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis (Posti 3).

Konverentsi korraldaja, Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid peavarahoidja Eve Otstaveli sõnul on suur rõõm tõdeda, et seekordse konverentsi raames tuleb esitlusele juba kahekümnes Läänemaa muuseumi toimetiste kogumik. „Iga-aastasest konverentsist ja toimetiste välja andmisest on kujunenud Eesti muuseumimaastikul ainulaadne, järjepidev, pikk ja ilus traditsioon,“ lisas Otstavel.

Selgi korral on konverentsile oodata mitmeid esinejaid ning käsitlemist leidvate teemade ring on lai. Juttu tuleb muuhulgas Haapsalu linnamüürist, Linnamäe piirkonna ajaloost, Saare-Lääne toomhärradest, Haapsalu linnusest Rootsi ajal ja Lihula kiriku ristimiskivist. Väga huvitav ja seni vähe käsitlemist leidnud teema on kindlasti kirikukellade ajalugu. Sissejuhatuse Haapsalu kampanoloogiasse teeb konverentsil Juhan Kilumets. Ajakohaselt tuleb juttu ka reformatsioonist, millest tänavu möödub 500 aastat. Reformatsiooni ideedest ja sõlmküsimustest räägib Priit Rohtmets (Tartu Ülikool/EELK Usuteaduse Instituut).

Seekordsel konverentsil esineb ettekandega ka väliskülaline. Murat Valijev Peterburist, Karl May kooli sõprade ühingust räägib Haapsalus elanud Vekšinite perekonnast, kelle järeltulijaid leidub nii Eestis, Venemaal kui Ameerika Ühendriikides.

Lisaks eelmainitud esinejatele astuvad konverentsil üles Madis Maasing (Tartu Ülikool), Kaire Tooming (Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid), Jaak Mäll (Eesti Ajaloomuuseum), Anton Pärn (SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid), Kalev Jaago (Rahvusarhiiv) ja Risto Paju (Tallinna Linnamuuseum).

Kogumikku „Läänemaa muuseumi toimetised XX“ esitletakse Haapsalu raekojas (Kooli 2) kell 17.15.

Konverentsi kava:

9.30-10.00 Registreerimine, tervituskohv

10.00 Avasõnad

10.00-10.30 Priit Rohtmets (Tartu Ülikool/EELK Usuteaduse Instituut). Reformatsiooni ideed ja sõlmküsimused

10.30-11.00 Madis Maasing (Tartu Ülikool). Kellel oli 1524. aasta järel võimalik saada Saare-Lääne toomhärraks?

11.00-11.30 Kaire Tooming ja Jaak Mäll (Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Eesti Ajaloomuuseum). Haapsalu linnus Rootsi ajal – hävinud ja säilinud

11.30-12.00 Anton Pärn (Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid). Uusi avastusi Haapsalu linnamüürist

12.00-13.00 Lõuna

13.00-13.30 Risto Paju (Tallinna Linnamuuseum). Võõra nime all. Lihula kiriku kadunud ristimiskivi Tallinna Linnamuuseumi raidkivikogus

13.30-14.00 Juhan Kilumets (Rändmeister OÜ). Sissejuhatus Haapsalu kampanoloogiasse

14.00-14.30 Kalev Jaago (Rahvusarhiiv). Piilamäe sepikojast Linnamäe alevikuni

14.30-15.00 Murat Valijev (Karl May kooli sõprade ühing). Vekšinid Venemaal, Eestis ja Ameerika Ühendriikides

17.15 Läänemaa Muuseumi Toimetised XX esitlus Haapsalu raekojas (Kooli 2)

Lähem info: Eve Otstavel, eve.otstavel@salm.ee, tel: +372 473 7665, www.salm.ee