Raskemuusika austajad kogunevad nädalavahetusel Vana-Vigalas

Toimetanud Urmas Lauri

Sel nädalavahetusel tuleb Vana-Vigalas juba kuueteistkümnes Hard Rock Laager. Nende aastate jooksul on nii mõnigi festival tulnud ja paraku unustusehõlma jäänud ning raskemuusika ei ole mitte igale kõrvapaarile meelepärane, kirjutas Katri Reinalu Raplamaa Sõnumites.

Kuidas on siis just see festival nii pikalt vastu pidanud ning aastate jooksul aina kasvanud? Hard Rock Laagri pressiesindaja Heidi Ruul ütles, et asi on väga lihtne: korraldusmeeskond teeb asja südamega ega tõmba end lihtsalt öeldes katki. Fookus on alati olnud muusikal ja mitte tulevärgil selle ümber. Kui olid raskemad ajad, tehti tagasihoidlikumalt ning kui läks kergemaks, oli ka festival ehk veidi uhkem. Korraldajate prioriteet ei ole kunagi olnud suurt tulu teenida, vaid festivali tehakse siirast soovist seda teha. Tehes midagi õige eesmärgiga, jääb see ka püsima.

Esinejad, kes Hard Rock Laagris üles astuvad, on tihtipeale sellised, keda ükski teine festival Eestis oma kavasse ei võtaks. Neil lihtsalt on oma väga kindel väike austajaskond ja Vana-Vigalas avanebki ainuke võimalus neid laval näha.

Esimeses Hard Rock Laagris 2002 astus üles 14 bändi. Kohaletulnud jäid elamusega rahule ning sellest ajast saati on festival vaid hoogu kogunud. Praeguseks esinetakse juba kahel laval ning artiste on üle kahekümne.

Festivali kava erineb aastast aastasse võrdlemisi palju. Seda juba lihtsalt seetõttu, et Eestis ei tee ükski muusik kaasa ainult ühes bändis.