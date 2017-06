Pitsikeskuse naised kudusid 19 sallimustrit Rock in Haapsalu staaridele

Toimetanud Urmas Lauri



President Kersti Kaljulaid pitsikeskuses. Foto: Arvo Tarmula

Välisartistide esindajate ja Haapsalu Pitsikeskuse soovitustega valiti Rock in Haapsalu naispeaesinejatele välja neli sallimustrit, millest luuakse originaalsed kingitused festivali staaridele.

Konkurssile laekus 19 mustrit – kõik olid loodud mõeldes neljale naisartistile: Bonnie Tylerile, Suzi Quatrole, Lea Dali Lionile ning 19. augustil samuti Haapsalus esinevale Belinda Carlisle’le.

Üks finalistidest, Helin Põldve, Suzy Quatro muusika austaja, kirjutas managementile oma töö kirjelduseks, et talle tundub nagu oleks Suzi Quatro rokiliku välispinna taga õrn ja romantiline naine.”

Konkurssist osa võtnud Haapsalu Pitsikeskuse naised on oma ala tuntud proffid. Aastate jooksul on Haapsalu pitsiga salle kingitud Jaapani keisrinnale, Rootsi ja Hispaania kuningannale. Originaalsed sallid on saanud ka filmistaar Greta Garbo ja meie president Kersti Kaljulaid.

Konkurssile laekunud tööd esitati välisartitide managementidele, kes tegid oma valiku. Sallid saavad lõplikult valmis kuu aja pärast, et anda nad pidulikult üle esinejatele.

Lea Dali Lioni mustriks valiti töö nimega “Kirsikiri”, autor Anne Luik; Suzi Quatrole töö “Trough My Eyes”, autor Helin Põldve; Bonnie Tylorile “Flickering Voice”, autor Meeli Vendt ja Belinda Carlisle’le “Floral Circles on the Sand”, autor Meeli Vendt.

28. ja 29. juulil esinevad festivali Rock in Haapsalu raames Suzy Quatro, Bonnie Tyler, Lea Dali Lion, Paul Young, Gary Brooker, Ivo Linna, Tõnis Mägi. Kui 28ndal esinevad artistid oma ansamblitega, siis 29. juulil assisteerivad artiste laval sümfooniaorkester, Raul Vaigla kontsertansambel ja Haapsalu Kammerkoor.