Nõva volikogu otsustab vallavanema ametist vabastamise (1)

Kaie Ilves



Deiw Rahumägi. Foto: Urmas Lauri

Nõva volikogu tuleb kokku 29. juunil. Päevakorras on kriminaalkuriteos lõplikult süüdi jäänud vallavanema Deiw Rahumäe ametist vabastamine.

Nõva volikogu esimees Peeter Kallas ütles, et ei soovi asja kuidagi lähemalt kommenteerida. „Otsus on langetatud. Volikogu ülesanne on reageerida,” ütles Kallas.

Avaliku teenistuse seaduse järgi ei tohi avalikku teenistusse võtta isikut, keda on karistatud tahtlikult toime pandud kuriteo eest. Kui kuritegu pannakse toime ametisoleku ajal, tuleb isik teenistusest vabastada. „Ta kas astub ise tagasi või vabastab teda ametist volikogu,” ütles Lääne maavanem Neeme Suur.

Volikogu peab seda tegema mõistliku aja jooksul. „Kui see aeg on kaks-kolm nädalat, siis on see mõistlik, kui kaks-kolm kuud, siis pole,” ütles Suur. Kui volikogu vallavanemat ei vabasta, algatab maavanem volikogu tegevusetuse asjus järelevalvemenetluse.

Kui vallavanem on ametist vabastatud, tuleb uus valida kahe kuu jooksul.

Rahumägi jäi süüdi ametiauto kuritarvitamises ja vallale rahalise kahju tekitamises 2014. aastal. Kui ta lahkub vallavanema ametist, tuleb tal tagasi astuda ka Läänemaa omavalitsuste liidu esimehe kohalt.