Tuksis peeti erivajadustega inimeste suvepäevi

Kätriin-Eliis Suurküla, suvepäevade projektijuht



Erivajadustega inimeste suvepäevad algasid Tuksi laagris teisipäeval. Foto: Kätriin-Eliis Suurküla

Teisipäeval 6.juunil Tuksis alguse saanud üleriigilised erivajadustega inimeste suvepäevad said eile lõpu.

Kokku oli tuldud inimesi mitmest Eesti eri paiast. Kokku ligi 117 osalejat koos oma tegevusjuhendajatega.

Suvepäevad algasid mõnusa sooja päikese paistel ning tervitama oli tulnud kõiki Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare. Ühise lauluga heisati suvepäevade lipp. Koos päevajuhtide Tiigri ja Kaelkirjakuga sai palju mängitud ning võetud ette matk Tuksi randa – kus ootasid jälle põnevad tegevused.

Kolmapäeval toimusid ka mitmed erinevad töötoad – karaoke, tant, Lääne ringkonna Naiskodukaitsjad, viltimine, koerte koolitaja, liivapildi tegemine, kivi maalingud, lillevoltimine, käepaela punumine. Lisaks oli kohal meil ka Zumba õpetaja Kristi Rein, kes kolmapäeva õhtul vihtus tantsu koos osalejatega. Kahel õhtul toimusid ka erinevad kontserdid – esimesel õhtul oli kohal Välihärf, kes tõmbas osalejaid kaasa laulma ning pakkus mõnusat muusikat tantsuks. Teisel õhtul oli kohal ansambel Respekt, kes pani rahva kohe kaasa hüppama ning plaksutama. Samuti tulid nad rõõmuga tantsuplatsile, et koos osalejatega tantsida ja koos laulda. Kuigi mõlemal õhtul olid autogrammi järjekorrad pikad – said kõik soovijad oma lemmikutega teha pilti ning küsida autogramme.

Tegevusjuhendajatele oli ka eraldi koolitus esimesel õhtul – sel ajal kui osalejad said tantsu vihtuda, õppisid tegevusjuhendajad tervislikust toitumisest ning smuutidest. Kohal olid tervislikutoitumise koolitajad MTÜst Tervislik Läänemaa, kellega koos valmistati erinevaid smuutisid ning degusteeriti neid.

Neljapäeva lõuna ootas kõik osalejaid kodutee, kuhu võeti kaasa palju positiivseid emotisioone, toredaid mälestus 13. suvepärvadest Tuksis. Koduteele tuli kõiki saatma ilusa tervitusega AS Haapsalu Hoolekandekeskuse juhataja Hanna Brett Lepplaid, kes kutsus kõiki ikka ja jälle külatama meie ilusat Läänemaad. Väikest kurbust lahkumisest leevendas aga teadmine, et järgmine aasta kohtus see tore seltskond kindlasti kuskil uues ilusas eestimaa paigas

Kogu selle ürituse korraldamiseks oli meil mitmeid vabatahtlike, toetajaid ja sposoreid, keda sooviksime tänada. Kõigepealt asutused Fra Mare, Tervise paradiis, Estonia Resort Hotel & Spa, loverte.ee, Haapsalu Uksetehas, Pähklinäpp, Koduekstra, Südame apteek, Rannarootsi selver, KangaDzungel, Tekametsa OÜ, Forans Eesti AS, Aura, Limpa, Kastani pood, Läänemaa Puuetega inimeste koda, lillepood Flamingo, Ridala vallvalitsus, Haapsalu linnavalitsus.

Suur suur aitäh ka teile – Erna-Mare Saar, Elari Tamm, Monika Lints, Marju Jüriöö, Kirsi Laug, Tiiu Leidsalu, Lea Neubauer, Leida Saarik, Proos, Elfrida Ohtla, Viive Etverk, Anna Golubeva, Argo Veide, Mairi Luhasoo, Lisete Ulla, Peeter Alekand, Liina Peeterson, Ethel Suurküla, Helina Hendrikson, Mai-Liis & Miikael Väer, Robin Ulla, Andrea Ojamu, Kirsika Proman, Monika Mäeste, Merje Märtson, Liis Volt, Merleen Petermann, Aive Strööm, Evelin Kallaste, Rene Tossmann, Kadi Kiisk, Maiu Aas, Reelika Kaasik, Kristi Rein, Elen Ormus, Katre Kalamees, Linda Sakala, Raina Soosaar, Juta Siimuste, Heldi Jõgilaine, Inge Tohver, Liisa Reimann, Kadri Huugen.

Üritus oli korraldatud koostöös Haapsalu Sotsiaalmaja erihoolekande tegevusjuhendajate ja MTÜ Läänemaa Puuetega Inimeste töötoaga.