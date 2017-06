Taeblas avati suvevolle hooaeg

Enn Kerge

Foto erakogu

Esimese etapi võidu võtsid naistest Maret Valk, Hele-Mall Erik, Heliko Nukki ja Tiina Laurand ning meestest Hendrik Naar, Janar Kuld, Hergo Kallus ja Madis Jõgisalu.

Osales kuus naiskonda ja kuus meeskonda.

Kokku mängitakse suvevollet kaheksal korral, võisteldakse teisipäeva õhtuti ja pall pannakse mängu samaaegselt 18 eri Eesti paigas. Läänemaa vollesõbrad on oodatud Taebla gümnaasiumi võrkpalliväljakutele. Alates sellest hooajast on sarja suursposoriks Coolbet. Varasemal kuuel hooajal oli suvevolle nimisponsoriks Credit24. Selle etapi auhinnalaua kattis AS Rannarootsi Lihatööstus.