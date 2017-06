Simson: raudteetammi hind sõltub läbirääkimistest

Andrus Karnau

Majandusminister Kadri Simson (pildil) ütles, et Haapsalu raudteetammi hind sõltub läbirääkimiste tulemustest.

Haapsalu raudtee erastati 1997 samanimelisele firmale, mille omanik on Aarne Taal. Praegu on aga tammi kasutusõigus läinud üle Koit Uusi ja Veiko Tišleri firmale Lääne Raudtee.

Lääne Elu päris ministrilt, kellelt ja kui suures mahus ostab riik tammi. „Ostetakse vastavate volitustega omanikfirmalt. Ostetava vara maht selgub läbirääkimistel omanikuga,” ütles Simson pressiesindaja vahendusel.

Kui palju valitsuse antud kaheksast miljonist on kavas kulutada tammi tagasiostuks? „Sõltub läbirääkimiste tulemustest rajatiste omanikuga,” kostis Simson.

Tamm on vaja tagasi osta selleks, et taastada Riisipere–Turba lõik. Seda hakkab tegema Eesti Raudtee.

Simson ütles, et eeldatavalt juunis kinnitab valitsus raudteetaristu viieaastase arengukava. Simson märkis, et arengukava seab Eesti Raudteele kohustuse ja ülesande asuda Riisipere–Turba kuuekilomeetrist lõiku taastama. Simson märkis, et kui raudtee Turbani valmis, saab Elron kohustuse sel veoteenust osutada.

8 miljoni eurone eraldis läheb Eesti Raudteele sihtfinantseeringuna teelõigu ehituseks. „Kui maade vormistamise, olemasoleva trassi rajatiste-raudteetammi omandamine, ehitusloa väljastamise jms protseduurid kulgevad tõrgeteta, saab 2018. aastal alustada ehitustöid ja lõik võiks valmis saada 2019. aasta II pooles,” lisas Simson.

Simson märkis, et kuuekilomeetrise lõigu dotatsioon oleneb veomahtudest, mida riik tellima hakkab. „Riisipere–Turba lõigu dotatsioon jääb suurusjärku sada tuhat eurot,” märkis Simson.

Kuigi valitsus on otsustanud eraldada 8 miljonit eurot Riisipere–Turba raudteelõigu taastamiseks, pole rööbastee pikendamist ette nähtud uues raudteetaristu viieaastases arengukavas.

„Minister on juba ka varem selgitanud, et praegune valitsus on otsustanud Haapsalu-suunalise raudtee taastamises astuda esimese sammu Riisipere–Turba lõigu ehituses. Järgmise valitsuse otsustada on järgmiste etappide ehitus,” põhjendas majandusministeeriumi pressiesindaja Laura Laaster.