Andres Ammas: IRL, tooge Sven Sester tule alt ära!

Andres Ammas.

Vabaerakonna saadikurühma aseesimees Andres Ammas kutsus täna Isamaa ja Res Publica Liitu üles tooma umbusaldusavalduse saanud Sven Sester tule alt ära ja vahetama rahandusminister ise välja.

Ammas mäletab, 15 aastat tagasi poliitikasse tulles ja Tallinnas kohalikel valimistel IRL-i nimekirjas kandideerides oli Sester ettur. „Täna ei ole ta kindlasti ettur, ei ole küll kuningaks või lippu jõudnud, aga male terminoloogiat kasutades on temast kindlasti vähemalt tubli ratsu saanud,“ ütles ta. „Seepärast ei saa tema rolli praeguses koalitsioonis kuidagi pisendada,“ ütles Ammas.

Ammase sõnul on Sester ministrina suutnud midagi täiesti ainulaadset ja uskumatut. „Inimene, kes on suhelnud ettevõtjatega ja olnud aastaid IRL-i võtmeisik suhtlemises sponsoritega, siis nii massiivset vastuseisu ettevõtjate poolt, nagu see väljendus eile avalikkusele saadetud ettevõtlusorganisatsioonide ühises pöördumises, ei mäletagi Eesti lähipoliitikast,“ ütles Ammas. Loomulik, et ettevõtjad muretsevad ettevõtluskeskkonna nõrgestamise pärast ja ei saa aru koalitsiooni maksupoliitikast, sest sellest ongi keeruline ja võimatu aru saada.

Ammas meenutas, et rahandusministri üks lemmikväljendeid on "vaatame suurt plaani." „Aga praegune valitsus suurt plaani ei vaata, sest ei mõista oma otsuste kaugeleulatuvat mõju. Eesmärk on väga lühike: saada oma lubaduste katteks raha,“ ütles Ammas.

„Meenub üks rahanduskomisjoni koosolek, kus nägin praeguse koalitsiooni liikmete nägudelt, et neile uus maksupoliitika väga ei meeldinud. Kui hiljem omavahelises koridorivestluses küsisin kolleegilt, et ütle ometi miks te nii teete, vastas ta väga siiralt: aga tahame ka üks kord valimisi võita. Aga ei võideta ju niimoodi valimisi,“ ütles Ammas Riigikogu kõnetoolis.

Jah, pikem strateegia on puudu, ent kellelt teiselt võiks oodata võitlemist kasvõi bürokraatia ja riigikapitalismiga, millele eilne ettevõtjate avaldus viitab, kui just rahandusministrilt, aga seda ei paista kusagilt, tõi Ammas välja. „Kolleeg Jürgen Ligi tsiteeris Sven Sesteri varasemaid väljaütlemisi, mida ei saa olematuks teha, kuigi võib-olla tahaks,“ lisas Ammas. Ja seetõttu on minister väga keerulises, kohati lausa skisofreenilises olukorras.

„Ta on rääkinud ühte, siis eelmise valitsuse rahandusministrina teist ja nüüd, selle valitsuse ministrina hoopis kolmandat. Millal oli Sven Sester tema ise? Kas siis, kui ta ütles, et eelarve tasakaal tuleb põhiseadusesse raiuda, või on ta seda nüüd, kui ütleb, et see enam ei ole tähtis? Selline olukord võib üks kord viia isiksuse lõhestumisele ja sellest tuleks Sven Sester päästa;“ ütles Ammas.

Ammas mõistab eriti IRLi kimbatust umbusaldusega kaasa tulla – uhkus ei luba. „Aga hääletage täna siis umbusalduse vastu, ja homme tooge Sven Sester tule alt ära ja vahetage rahandusminister välja. Tema ei pea tõesti kõiki koalitsioonikaaslaste poliitiliselt lühinägelikke ja rumalaid mõtteid teoks tegema ja nende eest vastutust kandma,“ ütles täna Vabaerakonna saadikute nimel kõne pidanud Andres Ammas.