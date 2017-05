Kiltsi lennuväli on kavas lennukorda seada (2)

BNS

2015. aasta detsembris maandusid Kiltsi lennuväljal USA ründelennuk A-10. Foto: Arvo Tarmula

Kui aastaid on Kiltsi lennuväljal Haapsalu lähistel korraldatud kiirendusvõistlusi ja muid lennunduskaugeid üritusi, siis nüüd on plaanis see esialgu niipalju korda teha, et seal saaksid maanduda hobilendurid, kaugemas tulevikus tahetakse alustada ka äritegevusega, kirjutab Postimees.

Läinud sügisel võtsid Haapsalu linn, Ridala vald ja Kiltsi lennuvälja omanik Kaitseliit vastu põhimõttelise otsuse, et teevad lennuvälja nii korda, et seda saaks kasutada visuaallendudeks. Viimastel aastatel on lennuvälja kasutatud kiirendusvõistlusteks, ka on seal maandunud USA ründelennukid.

Selleks et vana sõjaväelennuväli lennuväljana registreerida, tuleb sellele elu uuesti sisse puhuda, kirjutab Postimees. Mida täpselt on vaja Kiltsis teha, et lennukid seal jälle maanduda ja sealt õhku tõusta saaksid, selgub alanud nädalal, kui Tallinnast sõidab olukorda hindama lennuameti ekspert.

"Kui rada remonti ei vaja, on minimaalsetele lennuohutusnõuetele vastamiseks vaja maha märkida kasutatav rajaosa ja paigaldada tuulekott, täita või katta raja vahetus läheduses asuvad kaevud ja kraavid ning kontrollida, et lennuvälja lähiümbruses ei oleks lähenemis- ja tõusuprotseduure mõjutavaid kõrgtakistusi, nagu näiteks puid ja ehitisi," selgitas lennuameti lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakonna vaneminspektor Andres Lainoja.

"Seda, kui tehtav see on, kaua aega võib võtta ja kui suuri kulusid nõuab, peakski 30. mail toimuv kontroll näitama."

"Kaitseliit on huvitatud sellest, et Kiltsi lennuväli saaks selliselt korda, et seda registrisse kanda. Konkreetseid otsuseid remonti panustamise kohta veel ei ole," ütles Kaitseliidu avalike suhete osakonna leitnant Merle Norit.