Galerii: õhuvägi korraldas Kiltsis lennuõnnetuse õppuse

Täna toimus Kiltsi lennuväljal korraga kaks õppust, õhus treeniti eksinud lennuki õigele teele suunamist ning lennurajal harjutati lennuõnnetuses viga saanute päästmist ja abistamist.

Kiltsi lennuraja keskel kõhutas õhuväe hall transpordilennuk M-28, veidi kaugemal olid päästeautod ning lennuki külje all mitu kiirabiautot Tallinnast. Madallennul piketeerisid üle kolmnurksete tiidadega Eurofighterid ning kadusid hetk hiljem tumehallidesse pilvedesse.

“Siiamaani on kõik väga hästi läinud. Näete, brigaadid on kõik kohal, kõik põlengud on kustutatud, inimestele on abi antud,” nentis õhuväe ülem kolonel Rauno Sirk.

Fotod: Urmas Lauri



