Hääled loetud: kosmosesse lennutatakse “Ta lendab mesipuu poole” (2)

Toimetas Lemmi Kann

Ekraanitõmmis kosmoselaulu videost.

XII noorte laulupeo “Mina jään” kunstiline toimkond valis välja kaheksa suvisel peol kõlavat laulu, millest avalikul hääletusel sai rahvalt enim hääli Peep Sarapiku poolt Juhan Liivi tekstile loodud “Ta lendab mesipuu poole”.

Just selle loo saadavad ESTCube ja TTÜ Mektory oma satelliitidega kosmosesse. “Kosmoselauluks pürgides said rahvalt enim hääli laulupidude klassikasse kuuluvad teosed ning võitjaks osutus Peep Sarapiku üleva viisiga 1999. aastast kõigil üldlaulupidudel ja enamikul noorte laulupidudest kõlanud “Ta lendab mesipuu poole”,” ütles XII noorte laulupeo peadirigent Heli Jürgenson.

XII noortepeol kõlab lugu lõpuühendkoori esituses.

Vaid 45-aastaselt meie hulgast lahkunud Peep Sarapik kirjutas selle laulu algselt Juhan Liivi ühele teisele luuletusele “Ma lillesideme võtaks”. Töö käigus vahetus ka tekst. Liivi tekst “Ta lendab mesipuu poole” ilmus esimest korda 1905. aasta pereajakirjas Linda ning sellele tekstile on koorilaule loonud ka Miina Härma, Juhan Simm ja Riho Päts. Sarapiku laul kõlas laulupeol esmakordselt 1993. aasta noortepeol segakooride esituses, lõpuühendkoorid on laulnud laulu alates 1999. aastast.

Kosmosesse saadetav lugu lindistatakse üles suvel XII noorte laulupeol. Seejärel salvestatakse see satelliitide ESTCube-2 ja TTÜ100 mällu ning lennutatakse järgmisel ja ülejärgmisel aastal avakosmosesse. TTÜ Mektory satelliidiprogrammi juhi Rauno Gordoni sõnul avastati satelliiti ehitades, et laulupeo laulu kosmosesse kaasavõtmine on võimalik ning oleks tore kingitus Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks.

ESTCube’i projektijuht Kadri Bussov kinnitab, et kui laul on orbiidile tiirlema saadetud, saab maa pealt uuesti kuulata, kas see on endale ka mõne kosmilise noodi külge saanud. Kokku vaadati hääletusel osalenud lugusid ligi 10 000 korda ning oma hääle andis ligi 2000 inimest.