Uus Haapsalu linnasaun avas uksed

Lemmi Kann

Ülemöödunud reedel alustas Haapsalu linnasaun tegutsemist uues kohas ja uue teenusepakkujaga.

Kohaks on Kastani tänaval asuv endise Haapsalu telefonikeskjaama hoone, sauna pakub Rannavesi Ehitus.

Ettevõtte juht Taavi Käsk ütles, et kuigi päris kõik pisiasjad polnud selleks päevaks veel paigas, ei seganud see saunategemist. „Aga rahvas sai siis selle eest tasuta saunas käia – piletiraha ma ei küsinud,” teatas Käsk. Saun oli avatud reedest pühapäevani ja saunalisi tuli kokku 50 ringis.

Möödunud nädalast on saun avatud kahel päeval nädalas nii nagu ennegi. Mehed saavad saunas käia reedeti 13–21 ja naised pühapäeviti 11–19. Käsk selgitas, et naiste saunapäeva algus tõsteti varasemaks, sest see oli saunaliste soov.

Saunapilet maksab neli eurot. Lepingu järgi peab Rannavesi Ehitus Haapsalu linnasauna 2021. aastani.