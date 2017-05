Ohtlik Wannacry viirus pole Eestis jõudnud veel palju kurja teha

Toimetanud Urmas Lauri

Kaspersky telemeetria andmed geograafilistest sihtmärkidest rünnaku esimestel tundidel. Allikas: https://cdn.securelist.com

Mitme allika kinnitusel on kõikjal maailmas palju kahju tekitada jõudnud lunavara WannaCry jõudnud ka Eestisse ja nakatanud siinseid arvuteid, kirjutas Postimees.

Esimesena jõudsid märgid Eestis nakatunud arvutitest küberturvalisusega tegeleva ettevõtte MalwareTech andmebaasidesse. Viimase 24H tabel näitab, et Eestis on nakatunud arvuteid kuus, neist kolm Tallinnas.

Eelmise nädala lõpus üle terve maailma kiirelt levinud Wannacry pahavara pole õnneks Eestis veel väga palju kahju korda saatnud, kuid on siiski juba märgid maha jätnud, teatas sideoperaator Telia.

Reedel hakkas laekuma ärevaid teateid Wannacry nimelisest pahavarast, mille näol on tegu klassikalise lunavaraga. Pahalane krüpteerib arvutites ja serverites leiduvad failid, muutes need loetamatuks ning nende taastamiseks peab ohver maksma kurjategijatele lunaraha. Samas pole mingit garantiid, et failide lahtikrüpteerimine õnnestub.

Telia Eesti turvaintsidentide valdkonnajuht Aare Kirna tõdes, et Telia klientide puhul on seni esinenud mõned juhtumit, kus võib seos olla Wannacry viiruse katsega end arvutikasutaja süsteemidesse sokutada. Tema kinnitusel on ühele era- ja ühele ärikliendile ka sellekohane hoiatus saadetud, kuid seni pole kliendid ettevõtte poolset abi küsinud. „Seni on meil Eestis hästi läinud, kuid Wannacry on jätkuvalt ohtlik,“ rõhutas Kirna.

Tänaseks oli viirusega juba pihta saanud üle 200 000 kasutaja ning enam kui 230 000 arvutit, lunavara nõuded ulatuvad aga 300 dollarist 1200-ni. Kätte on õnnestunud kurjategijatel seni saada üle 40 000 dollari bitcoinides.

Telia Eesti lisaväärtusteenuste valdkonnajuht Maksim Melamed tõdes, et kuigi tegu on värske ohuga, leidub sarnaste pahalaste vastu ka rohtu. „Üks variant on kasutada F-Secure’i poolt välja töötatud Telia SAFE turvalahendust, mis kontrollib kahtlasi linke ja manuseid ning suudab enamiku ohtlikke ründeid ära tunda ja tõkestada.“

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) kinnitusel hakkasid reede õhtul üle maailma laekuma teated laiaulatuslikest korporatiivsetest lunavaraga nakatumistest.

Ühendkuningriigi Terviseamet (NHS – National Health Service) on ametlikult kinnitanud 16 haigla nakatumisest lunavaraga, mille tõttu oli oluliselt häiritud haiglate töö. Samuti said rünnakuga pihta Hispaania suurim sideoperaator Telefonica ning Venemaa sideoperaator Megafon.

