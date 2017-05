Keskerakond käis välja Lääne-Nigula vallavanema kandidaadi

Kaie Ilves

Elari Saar. Foto: Arvo Tarmula

Lääne-Nigula vallas läheb vastamisi kokku viis valimisnimekirja. Mikk Lõhmuse valimisliiduga konkureerivad sotsid, Kesk- ja Reformierakond ning EKRE

Keskerakonna Läänemaa piirkonna juhi ja erakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu sõnul on Keskerakonna Lääne-Nigula nimekirjas vähemalt 28 inimest. Esinumber ja vallavanema kandidaat on Elari Saar, kelle ümber koondub terve nimekiri.

„Jaanus Karilaid on mulle teinud ettepaneku kandideerida. Läbirääkimised temaga käivad. Päris jah-sõna on veel ütlemata,” ütles Saar eile Lääne Elule.

Saar kinnitas, et ettepanek kandideerida kätkes endas ka vallavanema kohta.

Taeblast pärit Elari Saar töötab PRIAs, ta on Harjumaa-Hiiumaa-Läänemaa büroo juhataja. 1976 sündinud Saar on parteitu, aastail 2001–2012 oli ta Keskerakonna liige. Elari Saare isa on kunagine Taebla ja Nõva vallavanem Kalle Saar.

Keskerakond vastandab end juba eos teravalt Lääne-Nigula vallavanema Mikk Lõhmuse loodavale, ametnikukeskseks nimetatud valimisliidule. „Valimisliit oma olemuselt on pettunud või oma ilmavaadet veel mitte leidnud poliitikute pelgupaik. Jutt, et me ajame kohalikku asja ja hoiame poliitika eemal, on rumal. Meie esinumber paneb pingutama nn istuvad vallavanemad, kes loodavad, et aastapalk on käes ja kohad juba jaotatud,” ütles Karilaid.

Mikk Lõhmuse loodav valimisliit koondab vallavanemaid, volikogu esimehi ja koolidirektoreid. Nimekirjas on Lõhmuse sõnul 30 inimese ringis, sh kümmekond kõhklejat.

Lääne Elule teadaolevalt on Lõhmuse nimekirjas lubanud kandideerida Lääne-Nigula volikogu esimees ja Oru kooli direktor Andres Kampmann, Kullamaa vallavanem Jüri Ott ja Taebla kooli direktor Jaanus Mägi. Kandideerimist kaaluvad Kullamaa volikogu esimees suurtalunik Einar Pärnpuu, Martna vallavanem Tiiu Aavik ja volikogu esimees Ene Pallas. „Tõenäosus, et lähen valimisliitu, on viiskümmend protsenti,” ütles Aavik. Kui Aavik kandideerib Lõhmuse nimekirjas, teeb seda suure tõenäosusega ka Pallas.

„Arvan, et lähen Lõhmusega,” ütles Mägi. 2013. aasta valimistel Keskerakonna nimekirjas 103 häält saanud Mägi on vahepeal erakonnast välja astunud ja ühegi parteiga end siduda ei kavatse.

„Loobuda ei saa. Ega keegi teine neid hääli Kullamaale too,” nentis Einar Pärnpuu. Nimekirjast sõltumata lubas Pärnpuu seista Kullamaa ja ainult Kullamaa huvide eest. „Nelja aasta pärast on Lääne-Nigula keskus Kullamaal, mitte Taeblas,” ütles Pärnpuu.

Pärnpuu käis Võntkülas Lõhmuse valimisliidu esimesel koosolekul, aga lubab ka mujal maad kuulata. „Ütlen kõigile, et tahan vallavanemaks saada. Vaatan, mis näo teevad,” ütles Pärnpuu naljaga pooleks.

Kõik seni nimetatud kuuluvad 2013. aasta valimiste võitjate ja häälemagnetite hulka.

Aavik ja Pallas kandideerisid valimised võitnud valimisliidu nimekirjas 2013. aastal. Aavik sai Arvo Ninni (IRL) järel teise häältesaagi (61 häält). Võidukas oli ka Kullamaa tandem Pärnpuu-Ott, kelle valimisliit võitis valimised, Pärnpuu sai Kullamaal rekordilised 81 häält. Lääne-Nigulas valimised võitnud liidu nimekirja kuulus Andres Kampmann (73 häält). Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Mägi sai Taebla endise vallavanema Ülle Ermani järel valla teise häältesaagi (Erman sai 112, Mägi 106 häält).

Vähemalt 30 inimesega nimekirja lubasid Lääne-Nigulas Reformierakond ja sotsid. Reformierakonna nimekirja panevad kokku Kullamaa volikogu liikmed Jaanus Ratas ja Marek Topper. Ratase sõnul pole 30 nime kokku saada mingi kunst. „Ainuüksi Kullamaal oli neli aastat tagasi 28 inimest nimekirjas,” ütles Ratas. Peale Topperi ja Ratase kandideerivad Kullamaalt ka Kristo Priimägi ja Kristel Jammer. Nõva volikogu esimees Peeter Kallas pole kindlat sõna andnud.

„Arvestada võime Nõva vallavanema Deiw Rahumäega,” ütles Ratas.

Noarootsi volikogu esimehe Margus Laidmetsa sõnul on Lääne-Nigulas sügisel vastamisi kaks kaalukat jõudu: Lõhmuse valimisliit ja sotsid. „Oleme arutanud, kas minna oma valimisliiduga, aga lihtsam on volikokku ujuda kellegi suure külje all,” märkis Laidmets.

Lääne maavanem ja sotsiaaldemokraatide juht Neeme Suur kinnitas, et kindlaid kandideerijaid on neil 15–20, kõhklejaid kümmekond. Eesmärk on 30–35 inimest. Sotsidel on praeguses Lääne-Nigula volikogus kuus kohta, 2013. aastal oli Lääne-Nigulas sotside nimekirjas 14 inimest.

EKRE Läänemaa piirkonna juht ja endine Martna volikogu esimees Hardi Rehkalt kinnitas, et EKRE nimekiri tuleb. „Aga lihtne see ei ole. Inimesed ei ole kuigi varmad kandideerima,” tunnistas Rehkalt. Ideaalis võiks nimekirjas olla 28 inimest. Neli aastat tagasi oldi oma nimekirjaga väljas Lääne-Nigulas, Nõval ja Martnas. Volikokku pääses ainult Rehkalt.

Lääne Elule teadaolevalt kandideerivad EKRE nimekirjas peale Rehkalti ka endine suurpõllumees Elvo Leppmaa, Lääne-Nigula volikogu liige päästeametnik Risto Roomet ja Reformierakonna nimekirjas 2013 kandideerinud Ahto Lääts.

IRLi Läänemaa piirkonna arendusjuht Marit Sillat kinnitas, et oma nimekirjaga tuleb Lääne-Nigulas välja ka IRL. Esialgu ei tegele nimekirja kokkupanekuga mitte keegi.