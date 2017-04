Rail Balticu vastasel miitingul osales paarkümmend läänlast (2)

Toimetanud Urmas Lauri



Kodanikuliikumine „Avalikult Rail Balticust“ korraldas laupäeval Tallinnas Vabaduse väljakul meeleavalduse, kuna valitsus polevat Rail Balticu osas rahva arvamust kuulda võtnud. Meeleavaldusel osales ka paarkümmend läänlast.

Läänemaalt läks EKRE tellitud bussiga Tallinna 11 huvilist. „Haigused jätsid paljudel osalemata,“ ütles EKRE Läänemaa piirkonna juht Hardi Rehkalt. Mõned läänlased olid Rehkalti sõnul meeleavaldusele tulnud ja omal käel.

Meeleavaldus oli Rehkalti hinnangul huvitav, sest tegemist polnud mitte ühe erakonna aktsiooniga vaid kohal oli huvitavaid esinejaid mitmelt poolt.

Rail Baltic on EKRE aseesimehe Martin Helme sõnul nii suur teema, et see peaks olema erakondade ülene. „Maksuraha kulutamine nii pöörastes summades ja lõputult silmapiiri taha, iga-aastaselt peale maksmine ongi poliitiline asi. See puudutab meid kõiki ja see on otsus mida ei saa teha eirates poliitilist protsessi,“ kõneles Helme.

Vabaerakondlane Artur Talvik ütles, et maailm on väga suurete tehnoloogiliste muutuste lävel. Need muutused muudavad transpordi palju odavamaks, palju mõistlikumaks. „Selliseks, mis ei peaks hävitama Eesti loodust. Selliseks, mis ei peaks joonlauaga tõmbama Eesti riigile joone vahele. Säilitage mõistus! Pangem aru pähe ja öelgem: teeme kõige mõistlikuma lahenduse ühenduseks, kiireks ühenduseks Euroopaga!“ kõneles Talvik.

Roheliste erakonnast võttis sõna Kaspar Kurve. Rahvas ei ole tema sõnul mõeldud poliitikute heaolu tagamiseks, poliitikute eesmärk on tagada rahvale heaolu. „Ja tolerantsus on elementaarne, aga lollust ei saa ega tohigi tolereerida! Ja olgem ausad, Rail Baltic praegusel kujul on pehmelt, pehmelt öeldes lollus!“ tõdes Kurve.

Suuri ettevõtmisel EKRE Läänemaa piirkonnas lähiajal kavas pole, nentis Rehkalt. „Aga 7. mail kell viis õhtul on Taksi pubis kohtumine Jaak Madisoniga,“ ütles Hardi Rehkalt.