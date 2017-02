Kaheksa-aastane poiss kihutas Kullamaal võidu Eesti paremikuga

Kristjan Kosk

Raul Liivlaid (vasakul) koos oma Markko Liivlaidiga. Foto: Vendo Jugapuu

Kaheksa-aastane Haapsalu poiss Raul Liivlaid sõitis laupäeval Kullamaa tehisjärvel peetud Eesti jäärajasõidu meistrivõistluste esimesel etapil end kuuendale kohale.

Nooruke Raul lõi kaasa kuni 65kuubikuliste mootorrataste klassis. „Ilmselt on ta võistluse kõige noorem osavõtja,” nentis Rauli isa Markko Liivlaid. Isa rääkis, et poeg on tehnikaspordiga tegelenud poole oma elust. „Esimese sõiduriista, Hiinas toodetud väikese ATV, sai ta nelja-aastaselt. Sellega tegi ta ümber maja esimesed tiirud,” rääkis Markko Liivlaid. Rauli isa möönis, et ATV ei olnud poisile parim valik, sest see lagunes väga kiiresti.

Mõni aasta hiljem soetas isa talle 750 euroga 16kuubikulise Suzuki mootoratta, millega Raul ka Kullamaal kihutas. „Omal ajal oli see tippmasin, praegu sõidavad konkurendid aga KTM-tüüpi masinatega ja nendega võrreldes jääb Suzuki lahjaks,” tunnistas Markko Liivlaid.

Hulganisti kukkumisi

Pisut päevinäinud tehnikaga lõpetas Raul Kullamaa peetud etapi kuuendana. Raulile oli see esimene võidusõit jääl. „Viis korda panin kurvis külili, õnneks haiget ei saanud ja ratas jäi ka terveks,” ütles Raul. Markko Liivlaid lisas, et võistluskombinesoonil on kaitsmeid palju ja kukkumised tähendavad tavaliselt pelgalt ajakulu. „Vigastused tulevad väljaspool krossirada, ikka uisutades või jalgrattaga trikitades,” viitas isa.

Enamik Rauli kukkumisi jäidk esimesse võistlussõitu. Selle lõpetas ta oma klassis seitsmendana. Teises sõidus oli Raul ettevaatlikum ja ruudulipu lehvides oli ta kuuendal kohal. Kahe sõidu kokkuvõttes oli ta kuues.

65kuubikuliste masinaklassis oli oma esimesi kogemusi jäärajal hankimas ka kümneaastane Lauri Koppel (KTM) Paliverest. „Ta on alles kolmandat päeva mootorrattaga jääl,” tunnistas Lauri isa Sergei Koppel. „Kurvides oleks pidanud julgemalt ja kiiremini sõitma,” oli Lauri oma sõidu suhtes kriitiline. „Õnneks jäin kõikides kurvides püsti.”

Mõistus keeldub uskumast

Isa Sergei Koppel selgitas, et tegelikult on jäänaeltega rehvidel pidamine parem kui mis tahes muul rehvil suvistes tingimustes. „Mõistus keeldub seda esialgu uskumast ja sellepärast ongi vaja väga palju harjutada,” ütles ta. Võistlejad kasutasid Kullamaal viiemillimeetriseid jäänaelu. 65kuubikuliste võistlusklassi võitis Joosep Pärn (KTM), Koppel oli seitsmes.

MX-A masinaklassis lõpetas Lihula noormees Kärt Pääbo (Yamaha) mõlemad võistlussõidud kuuendana. MX-A klassis võitis Timmo Mõts (Yamaha).

Kõige kiiremas masinaklassis MX-Open, kus kasutati piikrehve, võistlesid esikoha pärast Ardo Kaurit (Yamaha) ja Andre Park (KTM). Esimest sõitu juhtis kindlalt Kaurit, kuid sõiduviga võistlussõidu teises pooles võimaldas tema sabas kihutanud Parkil mööduda. Kauritil uuesti Parkist mööduda ei õnnestunud.

Teises sõidus läks Park kohe liidriks. Libedal rajal sõiduvigu tegemata hoidis ta esikohta kuni lõpuni. Tema järel lõpetas taas Kaurit. Kolmandaks tuli rehvi purunemise tõttu avasõidu katkestanud Jüri Triisa (Kawasaki).

Veel võisteldi Kullamaal hobiklassis, kus kahe sõidu kokkuvõttes võitis Kenor Kotkas (Honda). Külgkorviga mootorrataste hulgas võitsid Renee Reinu ja Teet Eier (KTM), kes võitsid mõlemad ajasõidud. Quadide ja ATV-de ühissõidud võitis veenvalt Quad-klassi võistleja Endri Lind (Yamaha).

Eesti meistrivõistluste järgmine etapp sõidetakse 24. veebruaril Pärnus.