Tšaikovski festivali eelarve tuleb 150 000 euro ringis (6)

Lehte Ilves

Juuni lõpus Haapsalus algav neli päeva kestev Tšaikovski festival on suurima eelarvega ettevõtmine Haapsalus, üheksa kontserdi korraldamine läheb maksma 150 000 euro ringis.

„Üheksa kontserdi kohta pole seda palju,” ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

EAS on andnud 40 000 eurot, toetada on lubanud Haapsalu tarbijate ühistu. Festivali sponsivad ka teised kohalikud ettevõtted ning oma klientidele sooduspileteid pakkuv Telia. Ehto ja Kaido Sasse on lubanud ehitada balletietenduse tarvis lava Väikese viigi keskele.

„Majanduslik risk on minimaalne,” uskus Sukles. Suurimaks publikumagnetiks pidas ta galakontserte piiskopilinnuses. Sinna tuleb ligi 2000 istekohta. Sukles usub, et Randalu on kuumem nimi kui mõni 10 000 kuulajaga rokk-kontsert.

Festivali idee sai alguse Haapsalu mullusest Peterburi-käigust. Koostöös Eesti Kontserdiga esines seal RAM. Suklese sõnul võibki idee autoriks pidada Eesti Kontserdi juhti Jüri Leitenit.

Kirsiks tordil nimetas Sukles „Luikede järve” parimaist paladest koosnevat etendust 30. juuni keskööl Väikesel viigil. Selle lavastab Toomas Edur, etendus on tasuta. Tantsijad viib lavale Kallis Mari.

Kõrghetked on 30. juuni ja 1. juulil, kui piiskpilinnuses esinevad Vene tippteatri Novaja Opera sümfooniaorkester, solistid ja pianist Kalle Randalu. Dirigent on Jan Latham-Koenig Suurbritanniast.

Täna sai Telegraf hotelli Tšaikovski restoranis avalöögi Haapsalu Tšaikovski festival Haapsalus 28. juunist kuni 1. juulini. Fotod: FB Haapsaliu linn