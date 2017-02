150 ettevõtjat sõidab maakondlike arenduskeskuste toel välismessidele

Läänemaa Arenduskeskuse juhataja Andres Huul. Foto: Merilin Kaustel-Lehemets

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik kuulutab tänasest välja kümme messikülastust, kuhu oodatakse ettevõtteid pea kõigilt elualadelt. Messikülastuste eesmärk on aidata ettevõttetel välja arendada uusi tooteid ja teenuseid ning asuda eksportima.

“Eesmärgiks on pakkuda ettevõtjatele ülevaadet erinevatel turgudel toimuvast, innustada tegelema oma ettevõttes tootearendusega ning ekspordi kasvatamisega”, ütles Läänemaa Arenduskeskuse juhataja Andres Huul. “Läänemaal valisime vastavalt meie maakonna eristumisele ja pärast läbirääkimisi TERE Kompetentsikeskusega välja Düsseldorfis toimuva rehabilitatsiooniteemalise messi Rehacare, Läänemaa huvilised on oodatud aga kõikidesse messikülastusrühmadesse. Meie ootus ongi, et reisiseltskonnad saaksid komplekteeritud mitme maakonna ettevõtjatest – nii laieneb ka nende suhtlusvõrgustik.”

“Esimene selle messi külastus ning uute toodete ning tehnoloogiatega tutvumine toimus LAK algatusel eelmisel aastal ja osalejad jäid tulemusega väga rahule. Lisaväärtusena märkisid nad infovahetust ning uute kontaktide tekkimist piirkonna teiste ettevõtjatega. Uusi ideid tekib ikka siis kui ennast rutiinist välja viia ning selleks pakuvad võimalusi ka korraldatavad messikülastusreisid”, märkis Huul.

Messikülastustest võivad osa võtta kõik Eesti äriühingud, kes vastavast messist kasu võiksid saada. Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted. Osalejal endal tuleb tasuda külastusega seotud kuludest pool, teise poole kuludest rahastab EASi vahendusel Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kümme messi, mille külastamist maakondlikud arenduskeskused korraldavad, on valitud selliselt, et oleks kaetud võimalikult palju erinevaid tegevusvaldkondi. Nii leiavad omale sobiva messi puidu-, plasti- ja ehitusettevõtjad, merenduse- ja laevaehitusega tegelejad, samuti transpordi- ja logistika ning toidu- ja turismiettevõtjad.

Messikülastustele saab kandideerida veebruari jooksul. Täpsem info messide ja kandideerimistingimuste kohta on avaldatud kodulehel ning kõikide maakondlike arenduskeskuste kodulehtedel.

Tänavune eelarve maht võimaldab korraldada kümme mesikülastust, kokku ca 150-le ettevõtjale. Messiprojekti edukuse korral plaanivad maakondlikud arenduskeskused tuleval aastal külastatavate messide nimistut oluliselt laiendada.