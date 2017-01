Pevkur loodab kiiresti leida uue Reformierakonna peasekretäri (5)

BNS

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur avaldas lootust, et leiab kiiresti peasekretäri ametist loobunud Rait Pihelgase asemele uue inimese.

“Olen juba alustanud kandidaatide otsimist ja esimesel võimalusel juhatus ka arutab seda,” ütles Pevkur esmaspäeval BNS-ile.

Kolmapäevast tööd alustama pidanud Pihelgas andis erakonna juhatusele esmaspäeval teada, et ei saa perekondlikel põhjustel 1. veebruarist peasekretäri kohale asuda.

Pevkur kinnitas, et sellest kuupäevast lõpeb senise peasekretäri Reimo Nebokati tööleping ja keegi peakontori töötaja hakkab täitma peasekretäri kohuseid.

“Ma ei hakka ennustama, kui kaua uue peasekretäri leidmine aega võtab,” sõnas Pevkur. “Hea oleks, kui see küsimus saaks ühe päevaga lahendatud, aga ma pean olema kindel, et see inimene sobib peasekretäriks.”