Nebokati asemel võib Reformierakonna peasekretäriks saada Pihelgas

BNS



Reimo Nebokat. Foto: Urmas Lauri

Reformierakonna piirkondade arendusjuht Kalev Lillo lahkub veebruari alguses ametist ning piirkondade arendusjuhi ametikoha säilitamise vajaduse partei struktuuris otsustab erakonna uus peasekretär, kes saab ametisse ilmselt sel reedel.

“Reformierakonna piirkondade arendusdivisjoni juhi Kalev Lillo tööleping lõpeb 1. veebruaril,” ütles samuti ametist lahkuv partei peasekretär Reimo Nebokat kolmapäeval BNS-ile. Vastates küsimusele arendusjuhi ametikohale uue inimese võtmisest, ütles Nebokat, et “seda otsustab uus peasekretär, kuidas erakonna tööd korraldada”.

Reformierakonna juhatus otsustab reedel Nebokati asemel uue peasekretäri nimetamise. Üks võimalik kandidaat on Ambla praegune vallavanem Rait Pihelgas, kes on kinnitanud talle tehtud ettepanekut. Erakonna pressiesindaja pole BNS-ile öelnud, kas Pihelgas on ainus kandidaat või võib oodata üllatuskandidaate.

Reforemierakonna uus esimees Hanno Pevkur otsustas peasekretär Reimo Nebokati välja vahetada.