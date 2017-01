Reportaaž: Lihula ja Hanila rahvas lubab läänlasteks jääda (6)

Kaie Ilves

"Valitsus on pidanud kinni oma lubadusest arvestada ühinejate tahet. Nüüd läheme alustatuga edasi,” ütles Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos. Foto: Urmas Lauri

Kuigi Lihula ja Hanila vallajuhid tervitasid valitsuse otsust arvata tulevane Lääneranna vald Pärnumaa koosseisu, lubavad Lõuna-Läänemaa inimesed end ka edaspidi läänlasteks pidada.

Neljapäeval otsustas valitsus, et Varblast, Koongast, Hanilast ja Lihulast moodustuv Lääneranna vald hakkab kuuluma Pärnumaa koosseisu. Peaminister Jüri Ratase sõnul eelnes otsusele tõsine arutelu – nii mõnigi minister ütles, et Läänemaa jääb oluliselt väiksemaks. Otsust tehes lähtus valitsus siiski ühinejate tahtest – volikogud olid avaldanud soovi, et Lääneranna vald arvataks Pärnumaa kosseisu.

Lääne Elu käis eile uurimas, mida arvavad valitsuse otsusest Lõuna-Läänemaa inimesed. Küsitlesime väikesel ringsõidul kokku 15 täiesti juhuslikult valitud lõunaläänlast Kõmsil, Tuudil, Lihulas ja Kirblas paikades, kus maal rahvast leidub: poes, poe ees, raamatukogus. 15st kaks olid veendunud, et Pärnumaa alla minek on hea mõte, kahel oli ükskõik.

Kümmekond oli Pärnumaa alla mineku vastu.

„See on absurd. Kes selle üldse välja mõtles?! Ega rahva käest küsitud! Mina ei tea mitte kedagi, kes oleks selle poolt,” ütles Tuudil Lääne Elule Ülvi. Ülvi on Lõuna-Läänemaal sündinud ja kasvanud ning elab seal tänini. Vaadanud neljapäeva õhtul uudiseid, mõtles Ülvi, et kolib ära Saaremaale, kus tal on väike maja. „Hakkan siis juba saarlaseks. Seal vähemalt ei muutu midagi,” ütles Ülvi.

Ka Tuudi raamatukoguhoidja Luule ütles, et tema on ennast eluaeg lõunaläänlaseks pidanud ja teeb seda ka edaspidi. „Mind valitsuse otsus ei sega. Olen harjunud Haapsalus asju ajamas käima ja käin Haapsalus ka edaspidi,” ütles Luule. Peale Tuudi raamatukogu töötab Luule ka Lihula raamatukogus ja puutub kokku paljude inimestega. „Vanemad Lihula inimesed on Pärnumaa alla minekule täielikult vastu. Neile on Lõuna-Läänemaa ja Läänemaa väga tähtis. Nooremad inimesed ei arva üldse mitte midagi. Igaühel oma elu ja tegemised,” ütles Luule.

Lääneranna valla arvamine Pärnumaa koosseisu meeldis Koonga prouale Ellenile, kes oli tulnud Lihulasse apteeki ja poodi. Koongas apteeki pole ja pood on pisem, nii et Ellen käib korra nädalas Lihulas. „Koonga rahval on hea meel, et jäime Pärnumaa alla. Meie ei nurise, et saime uued kambad juurde,” ütles Ellen ühinemise kohta. Küsimusele, kas Koonga rahvas oleks olnud nõus Läänemaa alla tulema, vastas Ellen: „Kindlasti poleks!”

„Valitsuse neljapäevane otsus oli asjade loogiline käik. Lääneranna nimi ja maakondlik kuuluvus oli nelja valla kokkulepe. Valitsus on pidanud kinni oma lubadusest arvestada ühinejate tahet. Nüüd läheme alustatuga edasi,” ütles Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos. Sotsiaalmeedias puhkenud arutelu kohta ütles Ojala-Toos, et kogu ühinemise protsess on olnud avalik: rahvakoosolekud, volikogu istungid, ühinemisleping. „Kõik need kaks aastat, kui arvamused olid oodatud, millegipärast ei tekkinud diskussiooni,” märkis Ojala-Toos.

