Ilmateenistus: nädalavahetusel saab lumesõda pidada

Toimetanud Urmas Lauri

Haapsalus oli täna päikesetõusu ajal 18 kraadi külma, Linnamäel aga koguni -21 kraadi. Foto: Urmas Lauri

Täna tugevneb kõrgrõhuvöönd. Nõrka lund võib vaid üksikutes kohtades sadada. Tuul puhub öösel põhjakaarest ning on öö hakul veel tugev, puhanguid on rannikul kuni 17 m/s, hommikuks rahuneb ning on päeval nõrk ja muutliku suunaga. Õhtul pöördub saartel lõunakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -13..-18, meretuulega rannikul kuni -10, hommikuks langeb sisemaal kohati -23°C-ni, päeval -8..-13, Ida-Eestis kuni -17°C.

Laupäeval (7. jaanuaril) liigub Norra merelt aktiivne madalrõhkkond üle Skandinaavia põhjatipu ja selle lõunaserva mööda liikuv pehmem õhumass survestab arktilist külma Eesti idapiiri taha eemalduma. Öö on veel mandril võrdlemisi selge ja sajuta. Saartele jõuab hommikuks tihe pilvevöönd ja liigub päeval mandrile. Sajab lund ja tuiskab, saartel tuleb ka lörtsi. Lõuna- ja edelatuul paisub öösel tugevaks ja püsib keskpäevani, õhtupoolikul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel saartel -5..-10, mandril -14..-20, Kagu-Eestis langeb -23°C ümbrusse, päeva jooksul tõuseb Kesk- ja Ida-Eestis -7..-12, kagunurgas kuni -15°C-ni, Lääne-Eestis -1..-6, saarte rannikul 0°C ümbrusse.

Pühapäeval (8. jaanuaril) libiseb madalrõhulohk ida poole. Öö hakul sajab veel lund, hommikuks sajuhood hõrenevad ja päev on suurema sajuta. Puhub mõõdukas lõunakaare, saartel öösel läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel Lääne-Eestis -2..-7, rannikul kuni +1, ida pool -6..-11, öö hakul Kagu-Eestis kuni -15, päeval Lääne-Eestis -2..+2, Kesk- ja Ida-Eestis -3..-7°C.

Esmaspäevaks (9. jaanuariks) jõuab uus madalrõhulohk Läänemere äärde ning toob lund, lääneserva ka lörtsi ning saarte ja ka mandri läänerannikul võib üürikeseks ka vihma tibutada. On jäiteoht! Tuul puhub valdavalt lõunakaarest ja tugevneb taas. Õhutemperatuur on Eesti lääneservas -1..+2, mandri sisealadel öösel -2..-7, päeval -3..+1°C.

Teisipäeval (10. jaanuaril) püsib idapoolne kõrgrõhkkond paigal, samal ajal survestab Läänemere ümbrust lääne poolt uus madalrõhkkond. Kahe erineva rõhuala piirimail puhub tugev lõunakaare tuul. Vahete-vahel sajab lund ja lörtsi, Eesti lääneservas võib ka vihma tulla. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis ööpäeva vältel 0..+3, Eesti idapoolses osas öösel 0..-5°C. Kui kõrgrõhkkond jõulisemaks osutub, siis Kagu-Eestis võib -8°C-ni langeda, päeval -2..+1°C.

Kolmapäeval (11. jaanuaril) püsib idapoolse kõrgrõhkkonna ja läänepoolse madalrõhkkonna vastasseis. Siin-seal sajab veidi lund ja lörtsi, Eesti lääneservas ka vihma. Õhtul muutub sadu tihedaks. On jäiteoht. Puhub tugev lõunatuul. Õhutemperatuur on öösel Eesti lääneservas öösel -1..+1, päeval 0..+3, sisemaal öösel -2..-7, päeval 0..-5°C.

Neljapäeval (12. jaanuaril) lisandub madalrõhkkonna serva mööda meile tihedaid lume- ja lörtsipilvi ning võib tuisata, sest lõunakaare tuul on tugev. Saartel võib sekka ka vihma tulla. On jäiteoht. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0..+3, ida pool öösel 0..-5, päeval -1..+1°C.