Lääne Malevlane. Lääne malev sai rahvusvahelise töö kogemusega pealiku

Lehte Ilves

Lääne maleva pealik kolonelleitnant Rasmus Lippur. Foto: Arvo Tarmula

1. augustist juhib Kaitseliidu Lääne malevat 43aastane kolme lapse isa kolonelleitnant Rasmus Lippur, kes tuli sellele ametikohale kaitseväe juhataja kindralleitnat Riho Terrase sõjalise nõuniku kohalt.

Maleva teavituspealiku Heiki Magnuse sõnul oli maleval viimati nii kõrge auastmega pealik 1939. aastal, kolonelleitnant Karl-Mihkel Soo.

Lippur on elukutseline sõjaväelane, kes on töötanud kõrgetel ametikohtadel Eestis ja välismaal. Kaitseliidu liikmeks sai ta paar aastat tagasi, kui liitus Lihula ükskik-jalaväekompaniiga. Lihula üksuse liige on ta ka malevapealikuna.

Lippur on muu töö kõrval juba aastaid õpetanud koos abikaasa Maritiga Lihula gümnaasiumis riigikaitset. Sel sügisel valiti ta Lihula gümnaasiumi aasta õpetajaks. Ta õpetab riigikaitset ka Tallinnas Westholmi gümnaasiumis, kus tema vend on riigikaitse õppetooli juhataja.

Lääne maleva eelmine pealik major Mehis Born töötab nüüd kaitseväe toetuse väejuhatuse staabis Pärnus.

Rasmus Lippur on sündinud 26. aprillil 1973 Tallinnas. Ta on lõpetanud Balti kaitsekolledži, töötanud NATO Euroopa vägede peakorteris, kaitseväe peastaabis, juhtinud vahipataljoni, olnud kaitseministeeriumis NATO büroo juhataja ja kaitsenõuniku asetäitja Eesti alalises esinduses NATO juures.

Võõrkeeltest valdab ta inglise keelt ning saab hakkama vene, soome ja prantsuse keelega. Hobideks peab kalapüüki ja reisimist.