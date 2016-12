Tõnis Krikk võitis fotokonkursi „Fotograaf pilti püüdmas“

Toimetanud Urmas Lauri



Fotograaf pilti püüdmas. Foto: Tõnis Krikk

Fotokonkursi „Fotograaf pilti püüdmas“ võitis haapsallase Tõnis Kriki foto pardipoegi jahtivast kaelani vees fotograafist, kes oleks äärepealt suures õhinas kalli fototehnikast ilma jäänud.

„Pilt on tehtud varasuvel Läänemaal, Pullapääl, ühes väikeses tiigis, kus pesitsevad sinikaelpardid,” kirjeldas võidufoto autor foto sündi. “Kuna pardipojad olid hiljaaegu koorunud, käis Haapsalu hobiloodusfotograaf Kauro Kuik neid seal vahest pildistamas. Avaldasin soovi kaasa minna, et aimu saada, kuidas linde pildistatakse. Pildil on fotograaf vaikselt hiilinud vette (mis ei olnud just eriti soe), et saada partidele maksimaalselt lähedale. Ise üritasin kalda lähedalt tema tegevust jäädvustada. Pildistatud on väga madalalt, vee piirilt, lootes saada pildile ka peegeldust.“

Teise koha vääriliseks hindas žürii kaks tööd, Jan Lepamaa “Polaarpiltniku”, kus on pildil talvine rannik ja jääväljad, ning Argo Argeli foto “Mees mäel”.

Fotokonkursile laekunud fotod pidid rääkima midagi fotograafist või fotograafist – mis toimub kaadri taga ja milliseid raskusi tuleb fotograafidel igapäevaselt huvitavate fotode saamisel ületada.

Konkursile laekus ligi 100 fotot nii loodus-, pressi- kui spordifotograafidelt, aga ka lihtsalt hobifotograafidelt.