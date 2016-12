Haapsalu eestikeelse gümnaasiumihariduse 98. aastapäev

Esmaspäeval, 19. detsembril kell 14–16 on kõik huvilised oodatud Läänemaa ühisgümnaasiumi muuseumisse, ühtlasi on võimalik külastada tähetorni.

Muuseumis on väike näitus eestikeelsest gümnaasiumiharidusest Haapsalus.

Ettevalmistamisel on kooli 100 aasta juubeli kogumik, kõik ettepanekud kaastöödeks on teretulnud. Ühtlasi oleme tänulikud igasuguse abi eest Haapsalu kooliajaloo talletamisel. Oodatud on meenutused, fotod, esemed.

Ajalooõpetaja ja muuseumi koordinaator Kalle Lõuna.